投資總鋪師：鏡頭股+DRAM強力補漲 下一個搭上元宇宙的是誰？

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，美股走勢分歧，11月以來道瓊指數累計217點，跌幅0.61%；那斯達克則是上揚3.6%，漲最多的費半指數大漲了13.3%。就如我在10月專欄中分析預測，11月Fed若宣布QE退場，美元將走強、原物料報價下跌，科技股反應景氣復甦敏感度最高，因此科技股將在QE退場之後，確立上漲走勢會優於傳產。

台股與美股連動性高，11月大盤上漲831點，漲幅4.8%，傳產漲不到2%，電子指數則大漲6.2%；櫃買漲幅最多達到6.8%，印證我當時預測電子優於傳產、中小電子又優於大型電子的看法。

萬寶投顧王榮旭強調，這樣的趨勢才剛剛開始，電子即使最弱的雙D都回神補漲，年底沒有財報干擾的情況下，題材多的電子股正在強力的輪漲。DRAM市況眾說紛紜，但隨著Intel新一代處理器上市支援DDR5記憶體，2022年DDR5滲透率擴大，新世代的產品將帶動記憶體市況回溫。DDR5將先導入伺服器及高速運算的應用，與其說元宇宙離不開DRAM，不如說元宇宙離不開伺服器。

AMD與NVIDIA都是伺服器CPU、GPU處理器大廠，是元宇宙第一波受惠股；國內第一波大漲的的是AR/VR頭盔製造的宏達電(2498-TW)。而晶片股搭上元宇宙的則是WiFi，大漲的是亞信(3169-TW)與九暘(8040-TW)。

11月初我在專欄中提醒讀者留意高速運算晶片的聯發科(2454-TW)，後來股價大漲市場才驚覺聯發科是隱藏版的元宇宙概念股。而講到伺服器可別忘了散熱族群股王健策健策(3653-TW)，股價已經站上400元大關，雙鴻(3324-TW)、力致(3483-TW)及奇鋐(3017-TW)也一檔一檔漲起來。

萬寶投顧王榮旭指出，散熱族群已經整理一段時間，是少數擁有獲利又能搭上元宇宙的族群，例如奇鋐，轉型將產能轉至資料中心及伺服器機殼，並拿下美系大廠伺服器與資料中心的訂單，今年前三季EPS達6.2元，估計今年全年達8~8.5元、明年上看9~10元，目前股價僅80幾元，本益比偏低，後市看好。

而元宇宙除了處理器、WiFi及伺服器之外，鏡片光學元件也是發展VR/AR產品不可或缺的關鍵零組件，一個中階VR就需要6~8顆鏡頭。玉晶光(3406-TW)本來就是蘋果頭戴式裝置的鏡頭供應商，今年9月通過投資廈門新公司，很可能就是用來生產VR包括透視鏡頭與Tof鏡頭的新產能，股價基期相對較低，有機會跟上補漲。

另一檔值得追蹤的是全新(2455-TW)，2019年就生產做給陸系及韓系Tof鏡頭，Tof鏡頭可以讓AR顯得更加真實，大幅改善使用者體驗，全新已經準備好給AR眼鏡用的測距產品，因此全新也是另一檔隱藏版的元宇宙概念股，股價已經打出3個月中期底部，最近有特定法人默默回補持股，後勢看好。受限篇幅，還有更多潛力股分析，歡迎立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

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