投資總鋪師：聯發科年底大逆襲 IC設計全面比價時代來臨

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，台股緩步往萬八盤堅，中小股不等大盤櫃買指數領先突破今年前高，主流在哪裡股價會說話，若預設立場這波只能望股興嘆。11月以來我在專欄分析看好電子年底題材多，多次提醒讀者，財報季結束之後，資金將重回中小電子股卡位明年新趨勢、新題材能帶動業績成長的股票。

股王矽力-KY(6415-TW)及股后信驊(5274-TW)分別衝上5000元與3000元大關，雙雙改寫歷史新天價，就是資金回流中小電子型股的訊號。股王、股后大漲也讓IC設計比價空間拉大，主流趨勢對了就算是大象股也會跳舞。

上週專欄領先看好聯發科(2454)的EPS與矽力差不多，但股價差了5倍。本周傳出外資也看好聯發科，激勵股價衝過千元大關，今天已經見到1100元，短短一個多禮拜10張聯發科價差達到百萬元以上，這在過去很罕見。因為連發科股本接近160億，是IC設計族群的航空母艦，這種龍頭股不轉向則已，一轉向就是代表未來趨勢。

萬寶投顧王榮旭強調，選股風向已經改變，整體IC設計進入全面比價時代。聯發科旗下的WiFi晶片廠亞信(3169-TW)與九暘(8040-TW)大漲一波之後，專攻處理器核心的晶心科(6533-TW)搭上元宇宙概念，展開落後補漲，年底集團作帳行情也開始啟動了。

IC設計除了元宇宙，只要搭上業績題材就能一飛衝天，高速傳輸明年全面升級，USB 4.0實質業績從年底就開始，明年進入高速成長期，不只有題材還有實質業績貢獻。超高價IC設計前5檔就兩檔是高速傳輸晶片股。

譜瑞-KY(4966-TW)前三季EPS 47.85元，估計今年全年EPS約64元、明年上看70~75元；祥碩(5269-TW)前三季EPS 35.94元，估今年全年EPS達48元、明年上看55~60元。譜瑞-KY今明年EPS都比祥碩高出不少，股價超車祥碩不令人意外。

新高速傳輸晶片股王譜瑞-KY不斷地創下新天價，明年本益比拉到30倍，對於同是高速傳輸晶片股產生示範作用。例如上周專欄推介的創惟(6104-TW)前三季EPS 3.89元，受惠高速產品出貨增溫，10月營收創歷史新高，業績將逐季成長，估計今年EPS約6元，明年上看10元。上周股價才150幾元，本益比偏低，本周比價向上，一口氣大漲三成，今天直逼200元大關，本益比依舊比譜瑞-KY低，法人買多賣少。

另外，剛納入MSCI全球小型指數成份股的晶焱(6411-TW)，10月營收也創下歷史新高，業績進入高速成長期。晶焱產品主要著重在高速傳輸靜電保護元件，由於USB控制IC製程向下微縮到28奈米，也使USB控制IC抗靜電的能力不斷下降，外掛防靜電晶片的需求也因此持續成長，目前接單滿滿載，明年投片量大增，估計今年EPS約10元，明年EPS將比今年再大幅成長，明年本益比也是不到20倍，法人買多賣少，若拉回可以尋找機會。

萬寶投顧王榮旭指出，驅動IC與MCU具有低基期的優勢，補漲空間也不小。最近MCU大廠紘康(6457)急拉並創下新高價；打出三個月中期底部的新唐(4919-TW)後勢看好。

新唐主要的產品除了微控制器，伺服器遠端控制晶片受惠5G及AI商機訂單量大增，是國內唯二的遠端控制晶片廠，另一家是台股股后信驊，股價已經超過3000元。新唐併入Panasonic旗下半導體事業，改名為NTCJ，主產品影音感測AI應用在人機互動介面，元宇宙的組成不限於VR和AR，還包括人機介面及物聯網，所以新唐併入的日本半導體廠有望成為未來的黑馬。而新唐是華新旗下的IC設計廠，華新集團股性向來很活潑，隨著威盛集團與聯發科集團的股價狂飆，華新集團年底的作帳行情，值得期待。

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