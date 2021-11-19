石英元件供不應求 概念股大PK

撰文/楊惠宇

萬寶投顧楊惠宇表示，指數在站上17633之後開始穩步走升，月線剛剛和半年線交集，但OTC則是在11月10日就已穿越，上櫃明顯比上市來的熱絡，通膨壓力持續、金價也維持在相對高檔，美債殖利率來到1.65%，反應對通膨的擔憂，但除非FED出手，否則市場資金動能依舊維持充沛。

道瓊、費半、納斯達克跟標普都站穩在月線之上，其中費半離月線最遠，主要功臣是「元宇宙」，成交量只有11月11日短暫一天來到四千億之上，後續都無法持續放大，外資近兩年賣超台股，但卻還沒有明顯回補，其操作多以中長期為主，故在短期較不會有表現，台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)、大立光(3008-TW)、鴻海(2317-TW)都有止穩現象，權值股在此負起撐盤作用。

和18034比起來，融資減少融券增加，未來將由兩道力量：軋空手及軋空頭，配合活蹦亂跳的中小型股，帶領指數往萬八攻堅，而這上漲過程中類股轉換非常快速 ，想掌握最新訊息的投資朋友，歡迎收看(https://www.youtube.com/channel/UCuT73fzSYFCi777QV_S_vrQ)

萬寶投顧楊惠宇指出，此次帶領盤面的兩個主軸—低軌衛星以及元宇宙，一個有數字、另一個沒數字，無論如何這兩個題材都上漲了，告訴你現在的趨勢就是「題材當道」，當然題材有分很多種，所謂買股票找理由，這個理由可能是營收、可能是前景、也可能是供需產生變化，當需求大於供給時，報價就會上漲，報價一上漲，營收及獲利通常也會起來，而近期最夯的漲價，當非「石英元件」莫屬。

石英為水晶的一種，只要加電壓在兩側會產生變形，讓內部晶體震盪，可以提供電子產品準確的訊號以及頻率，這個概念就好像人的心臟，跳的太快或太慢，都會危害健康，石英元件負起此項功能，此外也可做成瀘波器，專門過濾雜質及電源干擾。

石英元件上一波的好光景約在10年前，當時的背景是3G轉4G，而今年除了五G外，包含電動車及物聯網的部分也需要增加石英元件的使用量，尤其在五G基地台因發放範圍縮小狀況下，需要構建大量的基地台，所以在使用量上會是4G時期的兩倍，另外因為產品往更高端發展，故金額也會提高為4G時期的三倍，所以也讓日本電波在中國蘇州擴產積極搶商機，許多產業在5G商轉下會產生新機會，要長期追蹤者，可加入LINE(https://lin.ee/cFL6Qcs)每日接收分析訊息。

觀察國內主要的石英元件廠總共有六間，分別為希華(2484-TW)、晶技(3042-TW)、台嘉碩(3221-TW)、安碁(6174-TW)、加高(8182-TW)及泰藝(8289-TW)。

萬寶投顧楊惠宇認為，晶技(3042-TW) 為國內石英元件龍頭，在被打出蘋果200大供應鏈後，持續利用間接的方式供貨，近年也取代S E I K O重返供應鏈行列，由間接轉為直接，聲學元件部份因為受到中國紅海競爭，導致營運表現不佳，公司積極轉往車用、醫療及工業用等利基型產品，也順利帶動毛利率由30%跳升至38%，歷年獲利穩定約介於2~3元，去年產品調整效益開始浮現，獲利一舉躍升至4.61元，特有華碩(2357-TW)集團旗下力智(6719-TW)，股價創高己來到800元之上，本業及業外表現皆良好，本益比只有12倍，具「

物美價廉」特色！

台嘉碩(3221-TW)主要產品為表面聲波元件及石英元件，其中石英元件供貨給希華、晶技、安碁及泰藝，產品比重車用30%、消費性電子20%、手機25%、物聯網20%，之前投資韓廠SAWNIC持股35%虧損影響獲利，目前己步入軌道並打算明年在韓國IPO，結盟AKTS為美國上市公司，第四季將可認列其交換股權收益，重點AKTS在 RF前端之濾波器生產具優勢，有可能因此切入高階產品代工，為石英元件中最具題材個股。

加高(8182-TW)一開始即和日本大真空進行策略結盟，搭配產品線及通路來擴大市占，因此在手機部份包含電壓，壓控及溫度等各功能之震盪器產線發展完整，大真空持股50%籌碼非常穩定為其優點，持股2.91%鈺太(6679-TW)，今年獲利成長約116%，本益比12倍和晶技同為最低本益比之石英元件廠。

安碁(6174-TW)，泰藝(8289-TW)因為去年獲利基期低，所以今年呈現出來年成長幅度就非常驚人，希華(2484-TW)則也是擁有業外韋僑(6417-TW)，整體石英元件廠除安碁本益比40倍較高外，其餘廠約12~15倍本益比尚在合理階段。

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險