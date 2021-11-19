聯發科搭上元宇宙 IC 光學 PCB相關股漲勢欲罷不能

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股步步墊高，喜事連連，除了IC設計龍頭聯發科(2454-TW)股價攻上千金寶座，雲端伺服器大廠緯穎(6669-TW)也邁開腳步踏入千金之列，十二金釵一字排開閃閃發光，照亮台股萬八之路。其中，股王矽力-KY(6415-TW)、股后信驊(5274-TW)雙雙刷新股價新高紀錄，IC設計族群比價效應有望啟動。

聯發科最新的旗艦5G晶片天璣2000即將亮相了，據說晶片效能直接挑戰蘋果M1，在5G的換機潮中有望獲得更多品牌客戶導入；另外，三星明年智慧手機出貨量預估高達3.34億支，幾乎是近五年來的最高數量，其中中低階機種就佔了八成，而聯發科過去主要就是提供三星中低階機種，預料三星明年64款移動裝置當中就有14款將會採用聯發科的晶片，聯發科明年營運動能可說是十分強勁。

聯發科股價創波段高點1,100元，法人持續偏多操作，而在IC設計族群中還有不少伏兵，都是未來潛力股，例如力旺(3529-TW)、聯詠(3034-TW)、聯陽(3014-TW)、盛群(6202-TW)、紘康(6457-TW)、創意(3443-TW)、原相(3227-TW)、凌陽(2401-TW)，在技術面或籌碼面都有不錯表現，後續可多留意。

今年6月底才剛在美國掛牌上市的Roundhill Ball元宇宙ETF(META-US)，股價持續創高，四個多月來漲幅近20％，臉書宣布更名當日，該檔ETF甚至湧入了1,250萬美元資金投入，女股神伍德(Cathie Wood)預估2025年虛擬世界營收達4,000億美元，彭博社則估2030年產值達2.5兆元。

趕上這個新興發展趨勢，現在華爾街分析師已經紛紛上修包括輝達、超微、賽靈思、MARVELL等在內的元宇宙成分股目標價，上修幅度多達30％，這意味元宇宙不再只是想像，開始真實地進入我們生活中，相關族群營運將開始建構。

萬寶投顧陳子榕指出，台灣元宇宙代表宏達電(2498-TW)、威盛(2388-TW)股價在短暫休息一、兩天之後，再度發動攻勢，旗下威鋒電子(6756-TW)週三(11/17)更是亮燈漲停。

11/5我為大家推薦威鋒電子，股價已經屢創新高至590元，漲幅高達3成；11/11推薦的威盛，也有22％，年底前這些個股都有望在元宇宙和集團作帳行情力拱下，股價更上層樓，因此拉回都是偏多看待。

另外，和元宇宙相關的供應鏈，包括半導體、光學鏡頭、感測元件、PCB族群，也都具有業績潛力，像是超微拿到META Oculus訂單，旗下供應鏈包括信驊、譜瑞-KY(4966-TW)、緯穎、健策(3653-TW)、華擎(3515-TW)、金居(8358-TW)等未來也都有望業績進補。

凌陽創新(5236-TW)為凌陽集團旗下IC廠，主要產線為網路攝影機用影像訊號處理器(ISP)，市佔超過4成，近期搶搭元宇宙商機，順利打入VR/AR頭戴式顯示器供應鏈，股價表現強勢；凌陽創新10月營收19.29億元，年成長35.9％，創下同期新高，前三季獲利接近1個股本，而未來除了持續開發低功耗、AI產品，也積極開拓物聯網、遠距醫療及工業用市場。

茂達(6138-TW)為IC設計廠，受惠PC需求暢旺，今年多次調漲產品售價，第三季營收、毛利率雙創新高，單季稅後淨利年增127.1％、前三季EPS高達9元，已大幅超越去年6.43元，由於訂單仍吃緊，半導體缺貨情形至少延續到2022下半年，因此不排除再調漲價格；茂達持續開發新產品，目前包括MiniLED電視的區域調光產品、DDR5都已開始少量供貨，未來還有CPU的VCORE電源管理IC要出貨，營運動能續強。

金像電(2368-TW)為全球伺服器板第一大廠，受惠高階網通、伺服器出貨放量，第三季營收、獲利雙創新高；今年伺服器新平台轉換，Whitley層數14～16層、明年Intel Eagle Stream至少18層，將有助於金像電ASP的提升，而在高階交換器的部分明年也有望維持雙位數的成長；目前金像電訂單已上看至明年第一季，第四季淡季不淡，營收有望再締新猷。

本公司所推薦分析之個別有價證券

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