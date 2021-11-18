低軌衛星暗藏的潛力股
【撰文／楊惠宇】
美國消費者物價指數CPI年增6.2%大於預期，並且創下31年來最大漲幅，聯準會的可控制說似乎失靈，抗通膨概念股為資產、金融及原物料，不過塑化股明年普遍預估獲利都比今年差，故可以先觀察就好。
台廠創下史上最旺10月，104家公司創新高，不過缺料的影響會逐漸浮現，金價來到五個月高點、比特幣維持在6.5萬美元水準，高通膨使得民主黨施壓拜登釋放戰備儲油，金及比特幣，代表實及虛，錢越來越薄下，各資金找出口，
現世局勢和以往大不同，投資上不用太設限。
投資人每天都要接收許多訊息，盤面上漲的股票也都不盡相同，大多數的人想要賺盡所有財富，然而一個人只有兩隻手，能夠掌握住的也就這麼多，如果這也想賺、那也想賺，到後來反而是「適得其反」，落得兩頭空，所以只要專心鎖定好主流就可以。
【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1464期】
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