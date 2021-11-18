元宇宙回到IC設計正規軍

【撰文／張文赫】

這段時間臺北股市最紅的話題當然就是元宇宙的概念股，整個宏達電家族從宏達電開始，一路到威盛、位速、威鋒電子，每一個都是大漲特漲，我想有很多投資朋友不能理解，宏達電虧損連連，威盛也好不到哪去，位速過去更是一個冷門股，元宇宙還不知道什麼時候發酵，股價就大漲特漲，其實我很早就跟大家分析過，這就是做夢行情的特色，本益比有限，本夢比無限，而最弔詭的就是在做夢行情中，越賠錢的越會漲！所以就算投資人看不慣元宇宙概念股，也千萬不要去放空。

大摩點名聯發科 集團小飆股更兇猛

不過，在摩根士丹利證券提出一份報告之後，整個情勢大改變，元宇宙也許還言之過早，惟確實浮現以下六大科技趨勢，激發潛在受惠股的空間：無線虛擬實境(VR)裝置帶動WiFi 7技術、更強大行動繪圖技術、雲端運算基礎建設、眼球與動作追蹤技術、電競PC需求提升、高解析度VR面板亦是成敗關鍵。點出台積電、聯發科、世芯-KY等與元宇宙關聯最深，乃至祥碩、瑞昱、信驊都有受惠空間，個股中又首推聯發科。

這篇告報告一出來，讓聯發科的股價在睽違五個多月之後，重新站回千元大關，更重要的是，資金重新回到台股核心中的核心：IC設計身上。

聯發科集團旗下的小飆股個個兇猛，首先創新高的是亞信(3169)，由於人工智慧運算結果將會產生大量數據在機台設備及控制中心之間往來，因此網路傳輸骨幹就顯得相當重要，亞信目前已經成功以工業用乙太網路卡位進入供應鏈，後續將有機會隨著這波商機持續成長，推動營運再創新高。