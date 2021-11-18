聯發科重返千元 相關股雨露均霑？

【撰文／陳子榕】

經過兩個多月，指數終於站上前波高點17,633之上，外資投信同步減碼期貨空單，買超現股，加上新台幣連續兩日升值，籌碼面有利台股往上續攻。而上市櫃企業第三季獲利也出爐，一如外界預期的再突破1兆台幣，再創單季獲利新高，這也是今年連續兩季獲利突破兆元，合計前三季獲利已經達3兆元的歷史新高，預估明年企業的股利也會更加豐厚，這麼強的基本面難怪連法人都得認錯回頭，再加上接下來年底作帳行情、作夢行情，台股已經準備往萬八挺進。

IC設計廠聯發科(2454)產品兼具元宇宙、低軌衛星、電動車、5G、AI等多項火熱趨勢，疫情期間順勢打敗對手高通，連續四季拿下全球手機晶片市占第一名。

聯發科股價週二(11/16)衝上1,035元，重返千金，法人10月中旬以來持續買進逾24,000張，預估全球5G晶片出貨量2.07億套，聯發科有望拿下20%~30%市占。聯發科去年EPS26.01元，今年前三季EPS已經達到51.57元，股價有望隨著台股往上邁進。

蘋果最新申請的一項專利讓外界嗅到不尋常的氣氛，大家都知道蘋果明年將推出VR/AR眼鏡，沒想到蘋果商業技巧更勝一籌，打算開發有隱私權的VR/AR眼鏡，唯有透過蘋果的隱私眼鏡才能看到iPhone的內容，這簡直就是打了市場上VR/AR一記悶棍，也預告蘋果的眼鏡未來將是不可取代。

蘋果VR/AR最重要的供應鏈當然就是鏡頭廠玉晶光(3406)、大立光(3008)、揚明光(3504)和組裝廠和碩(4938)，一旦蘋果眼鏡明年開始拉貨，業績將銳不可擋，而且VR裝置成本結構和傳統電子不太一樣，難度更高，對於供應鏈的獲利會更有幫助。