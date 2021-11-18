台積大擴廠 誰最會漲？

【撰文／王榮旭】

加權指數自7月創下18034歷史新高後進入整理，自10月低點16162反彈超過1500點，指數已站上8月高點17643，加上美國四大指數領先創高，大盤有機會往歷史高點挑戰，但指數要能創高，大型權值股必須有所表現，權值占比近乎三成的台積電仍未突破9月高點638元，台積電尚未表態指數緩步墊高下，內資、投信將火力鎖定在中小型股。台積電產業前景透明，為了因應5G及HPC對5奈米等先進製程的強勁需求，台積電近年積極擴大投資，原先設定三年投入一千億美元資本支出，隨著和索尼半導體合資在日本設廠，加上高雄設立7奈米及28奈米製程的晶圓廠，相關資本支出勢必再提高，台積電概念股雨露均霑。

帆宣在手訂單超過500億，股價創歷史新高

晶片缺貨潮持續延燒，半導體業者大擴廠，台積電擴大資本支出，帆宣股價自118元大漲至164元突破2020年7月高點再創天價，短短五日大漲三成以上，目前在手訂單已超過500億元，訂單能見度至少到2022年底，今年前三季EPS5.64元已超車去年全年4.88元，全年獲利上看7.5元，明年挑戰8元以上，10月營收站上30億大關，因漲多公布單月自結0.68元，隨著訂單持續入帳，Q4營收有持續挑戰新高，2021~2022 年全球半導體建廠進入高峰期，帆宣長線看好。