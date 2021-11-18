日本大真空創高 石英元件大比價

【撰文／黃清照】

最近元宇宙全球發燒，其VR頭戴裝置無線化將更利於活動，因此將會是普及市場的關鍵要素，且目前Meta及Sony的VR裝置居顯示搭載WIFI 6/6E，最新的WIFI規格與5G毫米波為最適合頭戴顯示裝置的連結技術。去年底到今年初的5G建置潮及電動車的趨勢發展，使石英元件大幅漲價，現在受惠元宇宙題材刺激，將來5G裝置與裝置間的連結將更多元，需要用的石英元件也會更多。繼日本電波(NDK)之後，大真空也傳捷報，上半年純益暴增16倍，其中以台灣市場最賺錢，且宣布上修財測，股價自11月以來不斷創高，截稿日以來股價由1010元漲到1679元，短短20天不到，漲幅高達66.2%，股價創下25年來新高。

石英元件廠前三季獲利亮眼

加高(8182)為大真空旗下子公司，持股5成，加高主要代理大真空產品，第三季表出亮麗成績單，單季1.44元，季增17.07%、年增136.07%，累計前三季3.43元，年增124.18%，超越去年全年2.08元。10月營收表現雖然未創新高，但仍持續維持高檔，單月營收3.19億元，月增5.5%、年增19.1%。股價突破6月來高點，同時也創歷史新高，日本石英元件大廠創高，加高是台股中石英元件最受惠者。