蔡明彰觀點：拜登打壓通膨背後選股密碼：金融、航運

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，如無意外，台股本週可望收紅，呈現週線連七紅，但台股上漲壓力加重，盤面將高檔震盪，拜習會後減少中美衝突，兩岸關係擦槍走火的可能性也隨之降低。

為何今年台灣經濟成長耀眼，台股上市櫃公司獲利大幅成長，外資卻累計賣超4,300億元，有個檯面下的原因，就是外資認為兩岸風險是台股最大黑天鵝，因此逢高減碼，一旦兩岸風險獲得控制，未來外資回補台股，將輕易再創歷史高點。

剩下的問題是大盤再怎麼驚驚漲，也不容易直接攻克18,034點高點，第八週需適當的短線換手整理。拜習會後，美國可望逐步調降川普時代加徵中國的產品關稅，財長葉倫已對媒體釋出這個風向球。

葉倫與中方負責中美貿易談判的副總理劉鶴都參與拜習會，透露重大訊息。為何美國考慮調降中國關稅，說穿了為了拯救拜登總統低落的民調，2022年是美國期中選舉，若民主黨選輸，將使拜登立刻跛腳，也不會2024連任了。

當前美國最大民怨是高漲的物價，10月CPI 6.2％，創31年來最大漲幅，美國民眾面臨物價上漲與物資短缺已覆蓋各個領域，大到汽車、房屋，小到牛奶、雞蛋，無一例外都受到通膨的影響。

美國難以控制的通膨其實是因果循環，拜登政府在新冠疫情衝擊美國之後，為了促進經濟發展與民眾消費，先後祭出多項給民眾紓困金的財政刺激措施，共計6兆美元。再加計已通過1.2兆美元基礎建設及尚未通過的1.7兆美元社會支出法案。拜登上台兩年就直升機撒錢9兆美元，雖然刺激消費需求，但也同時拉動通膨。

另外，也使供應鏈惡化，很多人拿到紓困金就不工作，8月底有4,300萬人離職，創20年新高，使得第三季餐飲等服務業平均薪資年增8％，也創20年新高。目前全美國仍有超過1,000萬個工作空缺，進一步加重供應鏈壓力，因此可以理解來自各個國家的貨櫃輪被堵在美國各大港口，因為缺少足夠的工人及交通運輸工具，導致供應不足，當然拉升物價。

萬寶投顧蔡明彰強調，於是拜登迫在眉睫，必須控管通膨，在明年期中選舉前打出以下幾張王牌。

第一張王牌，聯準會從11月起減少購債，明年6月QE完全退場，但何時升息對美股打壓甚大，也對復甦的美國經濟負面影響大。假如第一張王牌打出來，對整體台股不利，金控股唯一受惠，因為升息使銀行利差擴大。

國內金控前三季獲利近5,000億元，富邦金(2881-TW)、國泰金(2882-TW)兩家前9月大賺2,523億元，佔整體金控一半，富邦金前三季EPS 11.32元，國泰金 8.96元，全年分別估14元及10元，本益比都不到6倍。金控發放股息較保守，但以股息發放率4成計算，富邦金明年股息估5元，國泰金估4元，以目前價位計算的殖利率逾6％。

如果明年美國升息，台灣跟進，頂多升息一碼，銀行定存100萬元，只不過增加利息2,500元，哪裡比得上國泰金、富邦金的6％殖利率。但最近較強的金控是開發金(2883-TW)，11月以來大漲19％，最主要是月初起漲點14.1元，低於淨值15元，表示低估的金控動了起來。

金融指數不知不覺今年大漲30％，績效擊敗大盤漲幅的20％，也超越電子股的18％，這是2016年台股7,627點起漲，長期多頭以來，首次金融股年度績效勝過電子股，顯然市場已開始反映明年美國及台灣將升息的主流股替換。

萬寶投顧蔡明彰強調，但絕大多數人看不出金融股未來潛力，金融股融資使用率僅0.6％，對比電子股融資使用率4.1％，微不足道。

記住台股長線大黑馬一定要與散戶對作，去年3月疫情最嚴重時，台股崩跌到8,523點，航運股融資使用率2.2％，當時長榮(2603-TW)才8.9元，後來航運成為今年台股漲最凶類股，大家都看走眼，而現在航運股融資使用率已來到了14.8％，通常融資使用率處於低位，散戶視而不見，長期有成長基本面的類股都尚未進入主升段，所以現在金融股應是可長線佈局的最佳時刻。

第二張王牌，壓制能源價格，比如釋出石油儲備，這會有短期效果，但也容易使原油中長期回升，對物價的壓抑是先蹲後跳，也不是最佳選項。若這張王牌打出來，開始關注台股的塑化、鋼鐵股價將先跌後漲。

第三張王牌，調降2018年以來中美貿易戰的中國關稅，這不會打壓美國股市的信心，並且減輕美國民眾的消費支出壓力，自中美貿易戰以來，一年減少千億美元中美貿易，進而影響中國4,000億美元輸往美國的產品，估計增加美國民眾一年500億美元的支出，這是物價上漲的主因之一。

看來調降中國產品關稅成拜登打壓通膨的必然政策，調降關稅後，中美貿易量增加90％。貿易仍仰賴海運，貨櫃三雄明年獲利鐵定比今年更高，碗型底股價走勢進二退一，需耐心等待，長榮站上季線還有兩道關卡，分別是半年線130元及頸線138.5元，這兩道關卡全部克服後，貨櫃三雄攻勢再起。

相對航空雙雄V型反轉，上檔壓力較輕，投信在中小型電子大獲全勝後，11月來加大航空雙雄部位，華航(2610-TW)買超3.5萬張、長榮航(2618-TW)3萬張，成為投信年底作帳新標的。

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