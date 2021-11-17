元宇宙、低軌道衛星股漲多休息 IC設計股躍上風口？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，經過兩個多月，指數終於站上前波高點17,633點之上，外資投信同步減碼期貨空單，買超現股，加上新台幣連續兩日升值，籌碼面有利台股往上續攻。而上市櫃企業第三季獲利也出爐，一如外界預期的再突破新台幣1兆元，再創單季獲利新高，這也是今年連續兩季獲利突破兆元，合計前三季獲利已經達3兆元的歷史新高，預估明年企業的股利也會更加豐厚，這麼強的基本面難怪連法人都得認錯回頭，再加上接下來年底作帳行情、作夢行情，台股已經準備往萬八挺進。

IC設計廠聯發科(2454-TW)產品兼具元宇宙、低軌衛星、電動車、5G、AI等多項火熱趨勢，疫情期間順勢打敗對手高通，連續四季拿下全球手機晶片市占第一名。

聯發科股價週一(11/15)帶量跳空衝上1,035元，重返千金之列，法人10月中旬以來持續買進逾24,000張，聯發科本週要發表最新5G旗艦晶片天璣2000，這也是全球第一個採用台積電(2330-TW)4奈米製程的晶片，晶片的性能、功耗讓外界充滿想像，預估全球5G晶片出貨量2.07億套，聯發科有望拿下20％～30％市占。聯發科去年EPS 26.01元，今年前三季EPS已經達到51.57元，股價有望隨著台股往上邁進。

蘋果最新申請的一項專利讓外界嗅到不尋常的氣氛，大家都知道蘋果明年將推出VR/AR眼鏡，沒想到蘋果商業技巧更勝一籌，打算開發有隱私權的VR/AR眼鏡，唯有透過蘋果的隱私眼鏡才能看到iPhone的內容，這簡直就是打了市場上VR/AR一記悶棍，也預告蘋果的眼鏡未來將是不可取代。

蘋果VR/AR最重要的供應鏈當然就是鏡頭廠玉晶光(3406-TW)、大立光(3008-TW)、揚明光(3504-TW)和組裝廠和碩(4938-TW)，一旦蘋果眼鏡明年開始拉貨，業績將銳不可擋，而且VR裝置成本結構和傳統電子不太一樣，難度更高，對於供應鏈的獲利會更有幫助。

萬寶投顧陳子榕指出，11/12我也向大家推薦了元宇宙小尖兵光學鏡頭廠亞光(3019-TW)，股價果然不負期望一飛衝天，週一尾盤奔上漲停板緊緊鎖住，有跟著我腳步低低卡位的投資朋友立刻至少有10％。

另外，和元宇宙相關的低基期轉機題材股也是近期追蹤方向，像是軟板族群燿華(2367-TW)、台郡(6269-TW)、金像電(2368-TW)、台光電(2383-TW)、健鼎(3044-TW)、臻鼎-KY(4958-TW)、騰輝電子(6672-TW)、金居(8358-TW)，股價目前大多還在低檔，未來有望跟著威盛集團股價一樣，搭上元宇宙行列向上噴發。

萬寶投顧陳子榕指出，同樣具轉機題材的元宇宙體感設備廠智崴(5263-TW)，我在11/12分享之後，股價再創近兩年來的新高170.5元，獲利2成；而10/29股價低檔時，為大家推薦的PCB廠泰鼎-KY(4927-TW)，股價也頻創新高，至今累計漲幅逾45％。再兩個多月就要過年了，在接下來台股攻萬八的過程中，我也會不斷分享黑馬股，希望大家都能跟我一樣荷包滿滿好過年。

玉晶光(3406-TW)為光學鏡頭廠，也是Meta Oculus主要鏡頭供應商，在全球VR裝置約占70％～80％，由於明年Meta將推出高端VR，加上開始大量出貨給Sony和蘋果，預估玉晶光明年VR/AR營收占比將由目前的7％拉高至10.6％、2023年再拉至21％；為迎接元宇宙未來龐大商機，玉晶光近期投資7.17億元在廈門標下2萬坪新廠，預計明年底投產；而展望第四季，受供應鏈不確定因素影響，玉晶光營收雖可能季減，但仍有望年成長並提高毛利率至39.5％。

亞光(3019-TW)看好5G、AI、LIDAR、自駕等發展，亞光擴大布局車用鏡頭、光學元件、瞄準器、雷射測距儀、潛望式變焦鏡頭、AR/VR光機模組等，產品多角化，而今年受惠於光學元件、雷射測距、CIS模組等各項產品百花齊放，出貨成長帶動前三季營收年增達34.87％，全年營收將突破200億元，EPS達4.69元，有機會創下近10多年來獲利新高。

台郡(6269-TW)雖然9月受到大陸限電影響，但台郡仍然繳出單季EPS 2.69元的好成績，台郡第四季將產線調整提升LCP產品良率，加上部分訂單遞延效應，預估一直到明年第一季營收都將有不錯表現。而明年在蘋果新品提高LCP FPCB內含價值，以及高通射頻(RF)工藝升級雙重推升下，台郡LCP出貨動能將大幅提高，預估今年EPS 7.9元，明年將跳增至11.94元、後年14.99元，成長動能強勁。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險