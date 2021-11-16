蔡明彰觀點：聯發科領軍攻17,633點灘頭堡 接下來誰火力支援？

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，灘頭堡最早應用於軍事，意思是攻佔敵方領土時，需要集中火力，先搶攻一小塊關鍵區域，將該地區作為我方的據點，然後再進一步拿下敵方其他領土。

台股第三季財報，11月15日截止公告，1,540家上市櫃公司已申報，合計單季稅後盈餘突破1兆元，累計前三季稅後盈餘2.98兆元，雙雙創歷史新高。估計今年台股稅後盈餘3.92兆元，直逼4兆元大關，明年估算發放現金股利2.4兆元，低本益比及高殖利率兩大優勢條件，台股可望攻克歷史高點18,034點。

不過，在17,600點附近曾密集大量套牢，當時每天成交量高達6,000億元，因此台股無法直攻萬八，必須先行搶下17,633點作為灘頭堡，17,633點是18,034點做頭以來反彈的高點，確保大盤站穩17,633點後，再放大成交量挑戰18,034點。

萬寶投顧蔡明彰強調，台股搶攻17,633點灘頭堡，務必精銳部隊輪番上陣，以業績股為主，火力才會集中，半導體、金控、航運是台股第三季財報創新高的三大族群。

其中，台積電(2330-TW)勇奪台股獲利王，今年來狂賺4,303億元，非電子大放異彩，長榮(2603-TW)、富邦金(2881-TW)、國泰金(2882-TW)獲利大躍進，成為台股獲利第二至第四名，今年來稅後盈餘1,215億～1,582億元，再來鴻海(2317-TW)、聯發科(2454-TW)、萬海(2615-TW)、南亞(1303-TW)、台塑(1301-TW)、友達(2409-TW)列名前10大獲利公司，前三季獲利506～949億元。

萬寶投顧蔡明彰強調，台股前十大獲利公司必須動起來，大盤才能順利攻克17,633點灘頭堡，並且輾壓空方，突破18,034點。週一大盤搶攻17,633點灘頭堡，十大獲利股的IC設計龍頭聯發科漲勢最強，聯發科第三季EPS 17.92元，與股王矽力-KY(6415-TW)19.69元，差距僅1.77元，前三季EPS 51.57元，卻高過矽力-KY的46.69元。全年估聯發科67元，也超越矽力-KY的63元，然而股價差一大截，矽力-KY 5,140元，聯發科 1,025元，僅是1/5，因為聯發科股本159億元，市值1.6兆元，矽力-KY股本9.3億元，雖價位很高，但市值才4,780億元，相對較小。

台股自10月底部16,162點以來，投機題材及軋空股漲勢為主，業績股並不是盤面的最大亮點，就以IC設計族群為例，10月以來漲幅前三名分別是迅杰(6243-TW)、威盛(2388-TW)、鈺創(5351-TW)。

其中，威盛大漲102％，鈺創大漲66％，與宏達電(2498-TW)同樣炒作元宇宙概念，威盛前三季EPS僅1.7元，出售子公司員工給英特爾，可獲利35億元，宣稱貢獻EPS 7元，但一者尚未確定，二者IC設計最大資產是研發團隊，如同資產股出售土地，而現金落袋是殺雞取卵，並不是真正的利多。

萬寶投顧蔡明彰強調，元宇宙概念多空大辯論，支持者表示在未來科技行業需要做很多事情，都會不可避免走入元宇宙，但也有人認為元宇宙不但不是未來，也不該是未來，投資人要擔心被舊酒裝新瓶的割韭菜，元宇宙幾年前叫VR、AR，後來又叫雲遊戲，今年整形換個臉，叫元宇宙，追價的股民就不認識了。

宏達電為全球前五大VR裝置，這波元宇宙題材，股價已從34.5元漲到近百元，狂飆1.8倍，無視前三季仍虧損2.87元，今年EPS估虧損4元，明年鐵定無法發放股息，上週五出關，攻上漲停，融資大增1.1萬張，佔餘額4萬張的1/4，經不起誘惑的散戶全部進場，而電視解盤節目，上週四收視率最高峰落在討論宏達電走勢，種種跡象，散戶要被大戶割韭菜了。

週一宏達電爆次天量23萬張，收黑K，陸股也有不少炒作元宇宙的公司，收到主管機關的關注函要求說明，遊戲的中青寶這波股票狂飆5倍，比宏達電更猛，但該公司說明語焉不詳，避重就輕，看不出元宇宙有何實際貢獻，一般認為元宇宙這個炒作稻草，救了這些營運陷入困境的公司。

股市投資人比遊戲玩家更關注中青寶的元宇宙遊戲，因此最後結果將是大戶獲利出場，散戶嚴重套牢。如果多頭再出動宏達電、威盛、鈺創這些投機部隊，台股怎會有攻克17,633點灘頭堡的戰鬥意志，因此有必要聯發科登高一呼，其他業績低本益比IC設計加入攻堅部隊。

週一聯詠(3034-TW)、創惟(6104-TW)、致新(8081-TW)、茂達(6138-TW)、義隆(2458-TW)、禾瑞亞(3556-TW)等勁揚，這些IC設計共同特色是低本益比，且明年可望發放高股息。

其實低本益比IC設計不少，但危邦不入，市場對面板相關的驅動IC有疑慮，矽創(8016-TW)、天鈺(4961-TW)、敦泰(3545-TW)的本益比低於10倍，並不買單。但對電源管理晶片的看法較正面，目前電源管理晶片價格第四季仍具漲價力道，客戶可以接受並逐步建立庫存。

明年電源管理晶片供需持續吃緊，股王矽力-KY為何可以維持很高本益比，就是受惠電源管理晶片的成長趨勢，致新、茂達主力產品為電源管理晶片，前三季EPS分別18.66及8.99元，全年分別估24元及11元，本益比分別10倍及19倍，同為200元，對比之下，致新價位更低估。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險