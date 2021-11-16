投資總鋪師：元宇宙/USB4.0/星鏈計劃 還有漏網之魚？

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，第三季財報公布告一段落，正式進入一年一度的財報空窗期，從年底到明年1~2月沒有財報的干擾，個股將反應明年新趨勢、新題材，這時候中小新股就會飆漲。在低利率的環境下市場資金充沛，元宇宙概念股不等財報季結束就已經發動攻勢，宏達電(2498-TW)與威盛(2388-TW)短短一個月內翻倍大漲還欲罷不能；IC設計股本小、股性活潑，聯發科(2454-TW)旗下的WiFi晶片廠亞信(3169-TW)與九暘(8040-TW) 也大漲一波。

前期專欄分析看好聯發科是被市場忽略的正統元宇宙概念股，也終於被外資發現，展開落後補漲行情。聯發科同時具備WiFi連網、低功耗及高速運算技術，若是股本小一點早就跟上這波元宇宙行情大漲，但只要選對趨勢，大象也會跳舞。

IC設計股王矽力(6415-TW)估計今、明年EPS分別約65元及80元，估計聯發科今、明年EPS分別為67元與75元，兩者EPS差不多，矽力股價衝上5000元大關，聯發科才剛剛站上1000元關卡。美國晶片大廠NVIDIA與AMD搭上元宇宙商機，股價都能夠大漲特漲，聯發科低基期的補漲的空間更大。

萬寶投顧王榮旭強調，不同於元宇宙還沒有實質的業績貢獻，前期看好低軌衛星的星鏈計畫，上個月已經正式商轉，明年進入高速成長期，是「真宇宙概念」。CIS感測器大廠同欣電(6271-TW)兼具車用及低軌衛星兩大熱門題材，股價大漲站上300元大關，帶動低軌衛星相關個股比價向上。

微波通訊大廠昇達科(3491-TW)10月底法說會後股價一飛沖天，從90幾元翻漲至180元，漲勢一點也不輸元宇宙概念股。昇達科前三季EPS僅2.92元，股價噴到180元歸因於低軌衛星商機開始爆發，美國S客戶衛星產品訂單已經下到明年底。

前期專欄看好台揚(2314-TW)是星鏈計畫地面收發站供應商，分析第三季財報虧損的利空將出盡，果真上周急跌出買點，今(11/15)股價攻上漲停再創新高，O-RAN量產出貨將帶動業績大翻身。另一檔微波通訊大廠啟碁(6285-TW)前三季EPS因缺料而不如去年同期，但近期網通缺料狀況已經逐漸緩解，估計已經獲得星鏈計劃第二代家用接收器認證的啟碁，財報也會利空出盡，跟上同族群漲勢；此外，元晶(6443-TW)本來就是特斯拉太陽能充電站的供應商，加入星鏈計畫供應衛星用太陽能板及模組，最快年底出貨，轉機性高，與同欣電一樣都是兼具電動車與低軌衛星雙重概念的股票。

最後可以留意USB 4.0與星鏈計畫雷同，不是只有停留在題材，從第4季到明年進入高速成長期，創惟(6104-TW)通吃蘋果及三星訂單，營收已經連續5個月創下新高，估計今年EPS 6~6.5元、明年上看10元。

萬寶投顧王榮旭指出，高速傳輸族群的高價股如祥碩(5269-TW)，明年EPS估計58元，本益比30倍；譜瑞-KY(4966-TW)估計明年EPS 70~75元，本益比也接近30倍。創惟股價衝上180元，本益比才18倍，難怪投信持續加碼。

後勢看好的還有偉詮電(2436-TW)與通嘉(3588-TW)，但受限篇幅，還有更多潛力股分析，歡迎立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

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