土洋對做 外資vs投信跟誰？

撰文/楊惠宇

萬寶投顧楊惠宇表示，美國 10 月新增非農就業為 53.1 萬人，比預期45萬人大增，失業率降至 4.6%，經濟數據好消息外，輝瑞新冠口服藥試驗良好，一切都逐步重回軌道，不過美中不足的是美國消費者物價指數CPI年增6.2%，不但大於預期且創下31年來最大漲幅，聯準會只要不提前做出動作，就是短暫反應。

台灣10月出口首破400億美金連16紅，創下金融海嘯過後最長上升期，月線已穿過季線而上，台股基本面、技術面都沒有問題，接下來前波高點17633至18034均量為5000~6000億，以目前平均3500的量尚缺臨門一腳，權值股台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)、聯發科(2454-TW)若能持續吸引外資回流，則有利於指數上攻。

去年指數從11997到目前17559共漲了5562點，投信共買了947億、外資則賣了１兆，今年第三季投信小賣28億、外資續賣1104億，10月分投信買超174億、外資賣超574億，從兩年前至今，外資及投信始終不同調，至於在個股上也出現明顯分歧，所謂西瓜偎大邊，照道理說外資錢多拳頭大，但果真如此嗎？

萬寶投顧楊惠宇指出，同欣電(6271-TW)去年5月外資大賣14287張，但投信卻買超9070張，當月低點117元從此沒見過，股價後來衝上280元、台積電(2330-TW)去年3月外資大賣37.6萬張，投信反手買進5870張，當時股價235.5元，如今台積電己來到600元之上，看來外資也有做錯的時候，但這時我們又要反向思考，難道跟著投信就是萬靈丹嗎？

友達(2409-TW)6月投信大買13.6萬張，外資狂賣43.1萬張，股價從26.8元一路溜至16.25元、華邦電(2344-TW)5月投信買超2.4萬張，外資賣超4.3萬張，股價從35.6跌至23.75才止住，如此看來似乎沒有絕對，所謂「公說公有理、婆說婆有理」，那麼外資或投信是要選哪邊站呢？

長榮(2609-TW) 第三季EPS為15.15元，光一季就賺贏上半年的15.02元，第四季有新船投入利潤最高的歐洲線，換句話說本季獲利再創高機會大，全年獲利由40元上調至45元，本益比3倍不到，股價站上季線後開始有漲不動現像，外資連6賣、投信連3買，法人持股29%，外資就占了26%，雖然基期很低，但外資籌碼仍多，只要不停止賣出股價就會持續受到壓力。

嘉澤(3533-TW)今年受惠電競及雲端產品需求，刺激獲利大幅躍升，近五年EPS由1.38元跳升至26.41元，今年還有再成長25%~30%幅度，於AMD伺服器供貨比重高達50%，也算是元宇宙概念股之一，明年在英特爾新平台Eagle ｓtream問世，加上5G、A I、H PC等技術發展下，長線動能明確，投信10月中旬持續調節，但外資反手買進，股價己將回到前波高點，本益比18倍並不高。

萬寶投顧楊惠宇表示，威鋒(6756-TW) 在物聯網時代下，資訊快速流通，無論在資料傳輸數量及速度要求均提升，高速傳輸將成為必備條件，目前USB4.0傳輸速度比前一代高出一倍，但開發難度也相對較高，具產業進入門檻，未來終端產品越來越往輕薄短小發展，以筆電來講USB Host提供約兩個接口，但要連接更多的週邊產品，則需要使用到USB Hub，預估未來光在筆電市占就有高達25%，10月底到現在投信賣超1111張、外資買進1806張，股價即將接近歷史新高。

智原(3035-TW)為客戶打造的MCU(微控制器)在中國出貨暢旺，加上NRE(委托設計)陸續進入ASIC(特殊應用晶片)量產階段，以及母公司聯電(2303-TW)產能支援下使得獲利擺脫以往1元的窘境，大幅調升至4元水準，股價由投信買上來，也由投信賣下去，外資接手買進，雖然沒有拉升股價但己看到止穩現象。

講到這裡，可能很多投資朋友還是沒有結論，萬寶投顧楊惠宇幫大家做個總結，遇到土洋對做要注意什麼：

1.籌碼在誰手中：以長榮來看，因為外資仍握有多數持股，故要偏向外資做法。

2. 產業是否有前景：如智原及威鋒，IP及高速傳輸都是主流，此種股票就算被賣出，但只要籌碼一回流就會走回趨勢。

3.股價是否合理：以嘉澤來講獲利連年成長，明年需求也明確，本益比不高之下外資一買就回神，但如果股價不合理則容易遇到獲利了結賣壓，不過這種股票通常外資也不太會買就是，另外要留意的是，每個產業市場所賦予的本益比不同，故不可一概而論。

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