指數震盪 台積 鴻海 威盛集團續拚年底作帳行情

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，美國半導體大廠超微(AMD)順利拿下臉書(Meta)資料中心伺服器處理器晶片訂單，這是臉書大張旗鼓進軍元宇宙的第一個實質大訂單，受到這個訂單的激勵，超微股價噴出新高點，最高來到155.65美元，而身為超微晶片重要合作夥伴的台積電(2330-TW)股價也表態轉強。

台積電股價從平盤整理區的低點585元，連三跳衝至617元，漲幅逾5％，法人近期也連續偏多操作，台積電10月營收受到長短料和大陸十一長假影響，月減11.9％，但較去年同期成長12.8％，而預估台積電第四季營收仍保有3.5％～5.5％的季成長，季營收上看157億美元。

這次Meta對超微下訂的EPYC處理器，為台積電5奈米製程的第四代EPYC處理器，預估明年第二季亮相，而Google Cloud、AWS及微軟等資料中心也都採用AMD晶片，2022年底AMD伺服器的市佔將達到2成，對台積電營收將有很大挹注，加上台積電確定在日本、高雄設置12吋廠，擴大22/28奈米、7/28奈米產能，中長線營運動能維持強勁，台積電所有均線已全數翻揚，若多方缺口不回補，股價有望再衝高。

當然，相關的設備廠營運也會進補，像是我在11/4為大家推薦的設備廠辛耘(3583-TW)，股價再創波段新高，推薦後漲幅達15％，未來持續看好。另外，矽晶圓廠台勝科(3532-TW)看好未來2、3年矽晶圓供應吃緊，已宣布投資282.6億元在雲林麥寮擴建12吋矽晶圓廠，預計2024年量產，台勝科週二(11/10)以一根長紅K棒突破所有均線，投信單日敲進約1,200張，股價值得期待。

另外，超微的競爭對手輝達(NVIDIA)也趕著擠進元宇宙行列，最近在年度GTC大會推出了NVIDIA Omniverse Avatar新技術平台，打造出虛擬AI助理，不但能深入對談，還可以應用於視訊、智能汽車、餐廳服務、即時翻譯等多重領域，相關供應鏈包括台積電、日月光投控(3711-TW)、京元電(2449-TW)、景碩(3189-TW)、欣興(3037-TW)、麗臺(2465-TW)、健策(3653-TW)也將跟著超微的發展受惠。

萬寶投顧陳子榕指出，同樣受到元宇宙激勵股價噴發的還有威盛集團股票，宏達電(2498-TW)不畏分盤交易處置，股價屢次亮燈漲停，同樣再創波段高點89.6元，我在11/9推薦後漲逾10％，11/5推薦的威鋒電子(6756-TW)更大漲103元、漲幅25％，相關集團股票不論線型或籌碼面都很不錯，股價持續看多。

此外，近期比特幣、以太幣雙雙創下新高，分別來到68,000美元、4,800美元，全球加密貨幣的市值也已衝破3兆美元大關，多頭攻勢越來越旺，相關族群包括技嘉(2376-TW)、麗臺、華擎(3515-TW)、世芯-KY(3661-TW)、威盛(2388-TW)、晶焱(6411-TW)，都可以多加留意。

威盛(2388-TW)為IC設計廠，10月營收6.17億元、年增23.40％。全球搶進元宇宙效應，英特爾宣布將以新台幣35億元延攬威盛位於德州CPU研發的子公司員工，預估將貢獻EPS高達7元；威盛近期股價出量呈多頭排列，券資比高，具籌碼優勢且法人偏多操作。

辛耘(3583-TW)為先進封裝濕製程設備供應商，10月營收3.97億元、年增25.71％。受惠晶圓代工持續擴廠擴產，第三季營收12.89億元，創新高，累計前三季營收32.48億元，亦創同期新高，EPS達3.7元，目前自製設備、晶圓再生營收占比已拉高逾4成，隨著辛耘兩岸再生晶圓增產、新廠投產，預估全年營收獲利將優於去年，明年台積電竹南廠正式啟用，也將持續推升營運步步走高。

元晶(6443-TW)10月營收5.79億元、年增58.90％；受惠政府躉購費率提高補貼，第四季進入太陽能電廠裝機高峰期，且每度電增加0.2245元，平均補貼增幅約5％，估將推升元晶產品報價調高5％～10％，並反映在第四季營收；此外，美國太陽能反規避調查也讓元晶接到更多大尺寸太陽能電池轉單，估下半年佔營收比重約達15％，明年再擴大進入放量期。

本公司所推薦分析之個別有價證券

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