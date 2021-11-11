物聯網的最後一哩路：低軌衛星

【撰文／楊惠宇】

美股持續創高，經濟數據來看，週初領失業金人數26.9萬人，這個數字是疫情後的新低，顯示經濟活動己逐漸回到正常軌道、加外輝達單日大漲12%創新高，真的是沒有最狂，只有更狂！

第四季需要題材，特斯拉一個月狂漲43%，有什麼比馬斯克登首富更引人注意？電動車想要達到自駕需要低軌衛星，而無論是電動車或低軌衛星，都要更快傳輸及更大功耗，所以需要第三代半導體，這三者環環相扣，也如同骨牌般，引起市場一連串效應。

低軌衛星首富角力

想要傳遞訊息或影像，可以透過地面的通訊站或天上的衛星，衛星的好處是不受地形及氣候干擾限制，但缺點就是成本太高，以往人類的生活形態中，不必過份仰賴衛星，但是到了物聯網的時代，要使終端裝置能夠達到充分的資訊交流並快速分析，以5G基地台穿透力及傳輸範圍較小下，無法涵蓋整個範圍，低軌衛星成為(救援補手)。