快訊

美如何整體嚇阻中共武力犯台？專家：先進鷹眼成首需

富少父母現身醫院 主嫌母下跪求見宋媽媽：孩子沒教好，我責任很大

Q3財報黑馬股 買誰？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

台股站上季線後持續走高，指數已經超過9月水準，也就是說多頭又回來了，而趁低點卡位績優股的聰明人，現在怎麼賣怎麼賺。台股9、10月的下殺以來，我在周刊上推薦半導體族群，從IC設計的驅動IC、MCU、MOSFET到封測股，上期推薦代工廠聯電也上去了，不管是元宇宙還是比特幣、消費性電子還是車用、5G，都會用到晶圓，而代工廠雖有擴廠，但不會來的那麼快，明年上半年仍可見缺貨情況，行情也同樣複製下去，今年第四季旺季肯定優於去年。

大中前三季賺營去年全年

上期專欄推薦MOSFET的富鼎及尼克森，本周股價都持續走強，隨著上市櫃公司第三季財報一一接露，同樣為MOSFET族群的大中(6435)業績公布後，數字同樣優於市場預期，前三季EPS 9.27元，表現已經超過去年全年水準，大中今年上半年EPS 5.01元，第三季4.26元，創下單季歷史新高，超越2018年Q3 EPS 3.55元，最主要是同樣是受會5G、電動車商機持續火熱，國際IDM大廠在當前產能供給吃緊的同時，把產能大幅轉向中高壓MOSFET廠，使中低壓MOSFET持續面臨短缺，供應鏈預期，當前中低壓MOSFET狀況將可望延續到2022年。國際IDM大廠已經相繼調漲第四季MOSFET報價1~2成了，台廠不會跟進嗎？

不僅如此，由於消費性電子目前進入庫存調整，加上車用晶片產能獲得各大國際IDM大廠及晶圓代工廠產能支援，法人預期，2022年上半年車用晶片市場長短料問題將有機會逐步紓解，因此屆時搭配使用的功率半導體元件需求將不再受短料影響，使需求將持續看增，有望讓MOSFET整體用量大幅成長。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1463期】

延伸閱讀

元宇宙狂飆後 星鏈計劃也來了？

元宇宙+比特幣讓板卡股漲不完

元宇宙大發威：威盛集團啟動作帳行情

Nike也悄悄布局元宇宙！看懂「未來市中心」如何顛覆世界

相關新聞

Q3財報黑馬股 買誰？

台股站上季線後持續走高，指數已經超過9月水準，也就是說多頭又回來了，而趁低點卡位績優股的聰明人，現在怎麼賣怎麼賺。台股9、10月的下殺以來，我在周刊上推薦半導體族群

元宇宙狂飆後 星鏈計劃也來了？

隨著Q3財報即將公布完畢，傳產因財報獲利佳短線股價表現強勢，但財報畢竟是過去式，財報行情即將結束，接著進入一年一度財報空窗期。台股自10月低點16162反彈近1400點

元宇宙+比特幣讓板卡股漲不完

近來股市最夯的做夢行情就是元宇宙概念股，在大家還搞不太清楚元宇宙是什麼時候，相關概念股就狂飆猛漲，指標股宏達電(2498)在10月中旬，股價最低一度落至33.95元

元宇宙大發威：威盛集團啟動作帳行情

台股連著兩天一鼓作氣大漲三百多點，三大法人期現貨同步做多，技術面中短期均線全部上揚，KD指標及MACD也呈多頭走勢，量能溫和放大，因此接下來指數挑戰前波高點17,633的機率很高

蔡明彰觀點：航空雙雄V轉 vs 貨櫃三雄碗型底

萬寶投顧蔡明彰強調，外資自底部16,162點，已買超500億元，成台股連漲5週的最大推手。不過，從歷史高點18,034點以來，累計仍賣超約1,000億元

元宇宙爆發 : 威盛集團睡獅乍醒 重返榮耀

萬寶投顧陳子榕指出，台股連著兩天一鼓作氣大漲三百多點，三大法人期現貨同步做多，技術面中短期均線全部上揚，KD指標及MACD也呈多頭走勢，量能溫和放大，因此接下來指數挑戰前波高點17,633點的機率很高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。