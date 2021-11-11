Q3財報黑馬股 買誰？

【撰文／黃清照】

台股站上季線後持續走高，指數已經超過9月水準，也就是說多頭又回來了，而趁低點卡位績優股的聰明人，現在怎麼賣怎麼賺。台股9、10月的下殺以來，我在周刊上推薦半導體族群，從IC設計的驅動IC、MCU、MOSFET到封測股，上期推薦代工廠聯電也上去了，不管是元宇宙還是比特幣、消費性電子還是車用、5G，都會用到晶圓，而代工廠雖有擴廠，但不會來的那麼快，明年上半年仍可見缺貨情況，行情也同樣複製下去，今年第四季旺季肯定優於去年。

大中前三季賺營去年全年

上期專欄推薦MOSFET的富鼎及尼克森，本周股價都持續走強，隨著上市櫃公司第三季財報一一接露，同樣為MOSFET族群的大中(6435)業績公布後，數字同樣優於市場預期，前三季EPS 9.27元，表現已經超過去年全年水準，大中今年上半年EPS 5.01元，第三季4.26元，創下單季歷史新高，超越2018年Q3 EPS 3.55元，最主要是同樣是受會5G、電動車商機持續火熱，國際IDM大廠在當前產能供給吃緊的同時，把產能大幅轉向中高壓MOSFET廠，使中低壓MOSFET持續面臨短缺，供應鏈預期，當前中低壓MOSFET狀況將可望延續到2022年。國際IDM大廠已經相繼調漲第四季MOSFET報價1~2成了，台廠不會跟進嗎？

不僅如此，由於消費性電子目前進入庫存調整，加上車用晶片產能獲得各大國際IDM大廠及晶圓代工廠產能支援，法人預期，2022年上半年車用晶片市場長短料問題將有機會逐步紓解，因此屆時搭配使用的功率半導體元件需求將不再受短料影響，使需求將持續看增，有望讓MOSFET整體用量大幅成長。