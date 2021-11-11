元宇宙+比特幣讓板卡股漲不完

【撰文／張文赫】

近來股市最夯的做夢行情就是元宇宙概念股，在大家還搞不太清楚元宇宙是什麼時候，相關概念股就狂飆猛漲，指標股宏達電(2498)在10月中旬，股價最低一度落至33.95元，但是在搭上元宇宙概念之後，股價狂飆猛漲，連被證交所處置交易5分鐘以及20分鐘撮合，也無法阻擋火箭升空般的漲勢，股價漲幅短線已經接近3倍，連帶同集團的威盛(2388)、威鋒電子(6756)、位速(3508)，甚至只是IC通路商的建達(6118)股價都大漲特漲。

除了元宇宙之外，另外一個也是快漲到宇宙去的就是加密貨幣，比特幣今年以來漲幅超過130%，再度創下歷史新高。另一個加密貨幣以太幣也創下歷史新高，加密貨幣總市值衝破3兆美元，10月受惠於首檔相關期貨ETF問世之外，科技界名人的力挺，最出名的首推TESLA創辦人馬斯克一路看好加密貨幣，最近連形象偏向保守的蘋果執行長庫克也表示不僅持有加密貨幣也感興趣，更讓加密貨幣漲勢沒完沒了。