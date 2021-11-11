元宇宙大發威：威盛集團啟動作帳行情

【撰文／陳子榕】

台股連著兩天一鼓作氣大漲三百多點，三大法人期現貨同步做多，技術面中短期均線全部上揚，KD指標及MACD也呈多頭走勢，量能溫和放大，因此接下來指數挑戰前波高點17,633的機率很高，之前受壓抑的電子權值股台積電(2330)、聯電(2303)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)則再度擔任上攻要角，整個盤面主流輪動加快，要提醒投資人，台股持續往上過程中，具高度成長的族群或個股拉回分批布局，才不會錯失股價噴發的機會。

雖然美國聯準會(FED)宣布減債，但我也一直強調台股的基本面就是最大的盾牌，目前台灣外銷訂單已連續19紅，預期10月份外銷訂單還會再繼續成長，由於外銷訂單是企業營收的領先指標，因此上市櫃企業10月整體營收預估會再突破3兆元創新高，而且10月營收創新高的家數也有機會再上衝破百，另外台經院也再度上修今年GDP成長率至6.1%，有如此強大的基本面當後盾，加上法人最近的動向，台股審慎樂觀看待。

週一(11/8)威盛集團的股價再度紛紛亮燈漲停，旗下IC設計廠威鋒電子(6756)法說會中釋出利多，預估第四季營收會優於第三季，明年的產能也已獲得晶圓代工廠的支持，尤其宏達電最近新推出的VIVEFlow眼鏡高速傳輸晶片，背後的供應商就是自家威鋒電子。