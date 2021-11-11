蔡明彰觀點：航空雙雄V轉 vs 貨櫃三雄碗型底

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，外資自底部16,162點，已買超500億元，成台股連漲5週的最大推手。不過，從歷史高點18,034點以來，累計仍賣超約1,000億元。

美國聯準會雖決定自11月起減債縮表，但距離升息還很遙遠。國際股市中，美國、歐洲率先改寫歷史新高，亞股擔心美元走強、亞幣貶值而相對落後，台股是亞股中與美股連動性最高，如果外資認錯回補，加上內資動能充沛，台股年底前挑戰萬八，而在資金面最寬鬆的明年元月底、農曆年前看到18,500點目標價。

分析外資自16,162點底部以來的買超500億元，究竟買什麼股票，可作為未來挑戰萬八的指標股參考。

買盤第一是華航(2610-TW)27萬張，其次長榮航(2618-TW)19萬張，航空雙雄合計買超高達46萬張。美國自11月8日起邊境解封、完整施打二劑新冠疫苗的外國旅客可以入境，其他各國陸續跟進。

台灣預計在二劑疫苗施打率六成時邊境解封，目前37％，但第一劑施打率已逾七成，因此有機會在明年農曆年前達到邊境解封的門檻。

萬寶投顧蔡明彰強調，股價永遠跑在前面，現在台灣二劑施打率37％，但航空雙雄股價近三週已大漲逾三成。過去歷史經驗，外資針對長線成長的大型股，大買股票後的兩個月，股價V型反轉後，都會有一大段驚人的漲勢。

最近一次的例子是外資在今年元月及2月大買面板雙虎，友達(2409-TW)大買65萬張、群創(3481-TW)大買31萬張，合計近百萬張。當時友達股價15元、群創13元，兩個月後的今年4月，友達漲到最高35.5元、群創最高32.55元，說明外資大吃貨後，波段又漲了一倍以上。

萬寶投顧蔡明彰強調，外資買這麼多股票是有做足功課，友達、群創後來發佈的第一季財報EPS 1元以上，外資已提早掌握面板雙虎的獲利大躍進並且漂亮的低點進場。

另外，16,162點以來，外資回補台積電(2330-TW)7萬張，台積電站回600元以上，對比外資今年來累計大賣超台積電43萬張，回補的數量仍很少，因此未來外資是否持續回補台積電，將是大盤邁向萬八的關鍵。

萬寶投顧蔡明彰強調，不過，台積電股性穩健，不是中實戶、散戶的最愛，今年令投資人愛恨交加是貨櫃三雄，大漲6倍，卻又大跌6成。

外資自16,162點以來，買超萬海(2615-TW)9萬張、陽明(2609-TW)3萬張、長榮(2603-TW)3萬張，合計約15萬張。對比自貨櫃三雄最高點以來，外資合計賣超28萬張，大致外資回補一半持股。

其實，外資自貨櫃三雄最高點以來的賣超28萬張，幾乎集中在長榮的24萬張，陽明、萬海的賣超數量比想像中來的少。只不過，貨櫃三雄股價一起漲跌，給予外界通通都是外資賣下來的印象。

長榮第三季EPS 15.15元、萬海14.57元，由於萬海今年發放1元股票股利使資本額膨脹，如果考慮這個因素，萬海實際第三季EPS 16元，比長榮更高，表示貨櫃三雄賺到爆。陽明估計第三季EPS也差不多，但價位最低，但外資賣超有限，成為貨櫃三雄反攻的先行指標。

觀察貨櫃三雄的日K線形態是碗型底，這種底部結構並不多見，較會出現在大型熱門股，在底部持續數週到一、兩個月的時間，而多空僵持不下，漲不上去也跌不下來，才會形成碗型底。

萬寶投顧蔡明彰強調，在碗型底築底的漫長過程，市場對這種股票的產業景氣前景、多空看法截然不同，有人看的很樂觀，但也不少人看悲觀，碗型底總有一天要多空翻牌，頸線位置若帶量突破，多頭贏了，一旦碗型底確認，這檔股票漲勢將一發不可收拾，反之，頸線功敗垂成，股價將再度重挫。

以碗型底頸線位置而言，長榮138.5元、陽明130元、萬海221元。結論是，貨櫃三雄碗型底的頸線帶量突破，台股攻萬八將水到渠成。

拜登總統下令洛杉磯及長灘港每日24小時作業，但依然塞港，成為美國國安問題，主因有兩部分，美國港口硬體設施老舊不足，美國11年來再次新建全新貨櫃港碼頭是「南卡羅來納港」，但今年才通過預算進行投資，於是拜登政府拿剛通過1.2兆美元基礎建設的其中170億美元用於港口擴建翻新，但短期內仍無法解決塞港，貨櫃運價下不來。

若2022年歐美航線的現貨平均運價比現在運價基礎上，降幅不超過6成，2022年貨櫃三雄業績將會超過2021年，因為每單位貨櫃成本不變，但明年全球貿易恢復成長態勢，整體載貨量將上升。

另一個是碼頭工人作業效率過低，美國洛杉磯港移動一個貨櫃需48秒，但中國鹽田港只需24秒，美國工人效率低，但要求加薪不落人後，明年6月西岸碼頭工人工會與資方合約談判，想必有很多的要求，於是明年不僅第一季，而是上半年運價都處於高檔。

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