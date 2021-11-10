元宇宙爆發 : 威盛集團睡獅乍醒 重返榮耀

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股連著兩天一鼓作氣大漲三百多點，三大法人期現貨同步做多，技術面中短期均線全部上揚，KD指標及MACD也呈多頭走勢，量能溫和放大，因此接下來指數挑戰前波高點17,633點的機率很高，之前受壓抑的電子權值股台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)、聯發科(2454-TW)、日月光投控(3711-TW)則再度擔任上攻要角，整個盤面主流輪動加快，要提醒投資人，台股持續往上過程中，具高度成長的族群或個股拉回分批佈局，才不會錯失股價噴發的機會。

雖然美國聯準會(Fed)宣布減債，但我也一直強調台股的基本面就是最大的盾牌，目前台灣外銷訂單已連續19紅，預期10月份外銷訂單還會再繼續成長，由於外銷訂單是企業營收的領先指標，因此上市櫃企業10月整體營收預估會再突破3兆元，創新高，而且10月營收創新高的家數也有機會再上衝破百。另外，台經院也再度上修今年GDP成長率至6.1％，有如此強大的基本面當後盾，加上法人最近的動向，台股審慎樂觀看待。

週一(11/8)威盛集團的股價再度紛紛亮燈漲停，旗下IC設計廠威鋒電子(6756-TW)法說會中釋出利多，預估第四季營收會優於第三季，明年的產能也已獲得晶圓代工廠的支持，尤其宏達電最近新推出的VIVE Flow眼鏡高速傳輸晶片，背後的供應商就是自家威鋒電子。

威鋒電子第三季每股盈餘3.56元，前三季合併獲利6.33億元，每股稅後盈餘9.38元，11/5我為大家推薦後，股價果然就立刻衝上漲停板，大漲15％，現在技術面KD50以下黃金交叉，三大法人同步買進，股價持續看多。

元宇宙發展關鍵的網通族群同樣看好，10/29我和大家分享了網通廠智易(3596-TW) 之後，股價漲幅已逾13％，智易第三季稅後純益4.86億元，季增27.55％，每股稅後盈餘2.35元，今年前三季每股稅後盈餘6.4元，本季受惠5G應用擴大、WiFi 6出貨放量，以及漲價效應，毛利率將可望再攀升。

微波高頻元件廠昇達科(3491-TW)打入SpaceX供應鏈，供貨占比已拉高至7成，在手訂單則長達5個季度，明年除了低軌衛星滲透率再擴大，4G/LTE及5G需求也會升溫，預估昇達科今年營收、獲利都將創新高，明年營收則大幅成長3倍以上，10/26推薦以來，多次亮燈漲停，股價從91.4元漲至152元，大漲60.6元，漲幅高達67％。

萬寶投顧陳子榕指出，除了搭元宇宙的熱潮，台股自7/15高點拉回以來，不少企業也陸續實施庫藏股，護盤金額高達5,000億元，最新加入庫藏股行列的包括日月光、大立光(3008-TW)、譜瑞-KY(4966-TW)、光罩(2338-TW)、茂林-KY(4935-TW)、彩晶(6116-TW)、合勤控(3704-TW)，投資人不妨多留意搶搭順風車，幫自己添紅包。

宏達電(2498-TW)持續擴大VR布局，繼日前VIVE Flow開賣之後，再推出全球首創全息音樂元宇宙「BEATDAY」，讓用戶可跨裝置平台體驗VR版本，未來還會增加互動服務，創新娛樂產業有望成為全球領頭羊。宏達電股價近日屢創波段新高，所有均線全部上揚，法人持續買進，股價有望挾著元宇宙熱潮再衝一波。

麗臺(2465-TW)第三季稅後淨利創歷年同期新高，EPS達1.64元，累計前三季EPS達6.63元，同為同期新高紀錄，並賺贏去年全年。麗臺全產品線皆以輝達GPU架構為主，今年以來除在中國大陸客戶針對AI應用領域深化，對輝達RTX QUADRO、GeForce及DGX A100等GPU產品需求增加外，在消費型的RTX／GTX系列電競顯卡產品，也因加密貨幣帶動的挖礦效益，挹注營運動能。

力積電(6770-TW)將於12月6日掛牌上市，為晶圓代工大廠，累計前三季營收458.65億元、年增35.65％，稅後淨利98.91億元、年增160％、EPS 3.05元，大勝去年全年EPS 1.23元；受惠半導體需求強盛，明年第一季邏輯IC代工再調漲8％～10％、熱門製程漲幅則逾10％，預估整體營運將超越第四季；而看好5G、電動車、AI、節能減碳都需要大量半導體，力積電全力興建苗栗銅鑼12吋新廠，預計2023年開始投產，年產值將超過600億元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險