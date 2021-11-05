投資總鋪師：QE退場主流還是元宇宙？不妨多注意這族群

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，Fed會後聲明開始縮減QE，符合市場預期，代表美國經濟確定復甦，美股再創新高，Fed加碼表示不急著升息，對於利率敏感的中小型科技股，漲勢比大型藍籌股道瓊還強。亞股今(4)日都跟著美股上漲，不過漲幅不大，台股甚至翻黑，這波台股已經領先陸、韓股反攻所有均線，萬七以上是台股的歷史高檔，在這裡高檔震盪難以避免。

觀察前一次2014年QE退場，美股在經濟確定復甦之下，道瓊當年全年漲幅超過7%，受惠景氣回升的科技產業漲更多，那斯達克走升13%、費半指數漲幅更高達28%，以電子為大宗的台股與美股連動性高，2014年大盤也大漲了8%，電子指數漲幅達20%，傳產則逆勢下跌5%。

後QE時期電子股為首選，最近跌深反彈的航運與原物料，須提防在財報公布之後利多出盡的可能，例如燃油占成本比重高的航運族群，在油價大漲之下，第四季獲利恐遭侵蝕，加上各國疫苗大量施打，缺工塞港問題逐漸緩解，運價長期也將和緩下來。

萬寶投顧王榮旭強調，弱勢股反彈應找賣點、強勢股拉回則找買點。第三季財報已是過去式，股價反映的是未來，這也是為何最近大漲的股票，不是前三季EPS很高、本益比很低的個股，而是漲未來有前景、業績再成長的股票。

例如前三季業績不怎樣的元宇宙概念股，在臉書改名Meta全力投入元宇宙之後，微軟也宣布推出元宇宙虛擬空間，全球科技龍頭背書之下，宏達電(2498-TW)10月以來股價從30元附近，翻倍漲至70元左右；鈺創(5351-TW)身兼USB 3.0和元宇宙概念雙題材，也從40幾元翻漲至80元。

同期大漲的還有第三代半導體、IP股及電動車等明年商機爆發的股票，短線拉回充其量是漲多之後的洗盤，除非年底沒有行情，否則財報季即將在10天後結束，準備迎接一年一度的財報空窗期，漲的還是中小電子股的做夢行情。

萬寶投顧王榮旭指出，中小電子股不是沒有行情，而是輪漲，接下來要注意下一世代6G技術的低軌衛星概念股可望接棒，目前進度最快的是SpaceX的星鏈計畫，上個月已經正式商轉，未來一年內用戶目標將大增5倍至50萬戶。

全球低軌衛星進入快速成長期，台廠主攻地面設備受惠程度很高，例如微波元件與天線製造商昇達科(3491-TW)，在10月底法說會指出明年動能將來自於美系S客戶的低軌衛星多工器拉貨，消息一出短短七個交易日，股價從90幾元起漲翻升6~7成。SpaceX的供應鏈還包括同欣電(6271-TW)、台揚(2314-TW)及啟碁(6285-TW)，後市皆值得留意。

同欣電已經成功打入SpaceX供應鏈，獨家供應RF收發模組，最近股價領先大盤創高；台揚在SpaceX供應鏈中的負責代工衛星地面站收發機，第四季開始出貨，前三季EPS雖虧損0.84元，但第四季有機會轉盈，單季EPS甚至上看1元。

網通大廠啟碁是星鏈計畫的無線路由器獨家供應商，明年隨著衛星用戶數大幅成長，出貨量也將大增。而網通IC缺料已經緩解，不僅可以帶動第四季營收挑戰新高，明年EPS估可增長五成至5.5~6元，在SpaceX概念股中，本益比偏低。

最後，原本就是特斯拉太陽能充電站供應商的元晶(6443-TW)也傳出打入SpaceX供應鏈，提供SpaceX衛星用太陽能電池片與模組，第四季量產出貨。

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