低基期回神！面板、航運、被動元件的操作方式

撰文/楊惠宇

萬寶投顧楊惠宇表示，美國10月ISM製造業PMI降至60.8，雖下降但大於預期，供應商交貨指標升至5個月新高，顯示缺貨狀況仍在，聯準會悶了一季後，第四季內資開始回神，礙於量不足下，先找空單下手，宏達電(2498-TW)、智原(3035-TW)、中探針(6217-TW)、美琪瑪(4721-TW)一檔檔軋上天，但隨著指數站回萬七，融資開始增加、融券開始回補，散戶逐漸回流，空單失去力道，盤面局勢出現變化，在「強恆強浪潮」後，資金開始往低基期的「物美價廉」股發展。

盤面中低基期的代表族群，分別為面板、航運、記憶體以及被動元件，其中面板跟航運今年都曾有過好光景，但記憶體及被動元件則相對沈寂，以面板來講，此次的漲價主要在於供給減少及需求增加，三星關廠加上疫情帶動的NB需求，讓友達(2409-TW)獲利由去年的0.36一舉躍升至6元，後疫情時代，雖然報價會下跌，但不會重覆以往「血流成河」慘狀，換句話說明年不會賺這麼多，但不會像以前賺個一元或幾毛這麼慘，不過報價下滑是事實，前高會有壓力，宜短線操作。

萬寶投顧楊惠宇指出，航運股是狂割韭菜完後開始回升，三雄不按牌理出牌，漲時超漲、跌時超跌，讓許多人在上頭栽了個大跟斗，連大戶皇翔(2454-TW)都慘賠8500萬出場，而中環(2323-TW)則發揮再接再厲精神，賠了2千萬後再買進93元的長榮(2603-TW)，如今股價打底完成向上，也算是一吐怨氣。

全球航運龍頭馬士基公佈第3季獲利翻6倍，並創下歷史新高，全球船舶數量受塞港影響總運能減少12%以上，雖然目前淡季，但己有航運業者調漲運價，航運股至年底前都將維持高動能，不過航運股本益比超低市場都己知道，目前籌碼比基本面更能決定股價，長榮前高130元附近整理兩個月，將為壓力。

另一低基期代表為被動元件，由於是成熟產業，加上技術門檻不高，被動元件族群歷經了很長一段黯淡時期，一直到2017 年下半年智慧型手機無線充電、及各大汽車廠擴大使用LED車燈下，讓被動元件呈現供不應求狀態，沈寂一時的被動元件成了當紅炸子雞，國巨(2327-TW)股價更一度攻高到1310，可謂無限風光。

可惜美好的日子短暫，在庫存過多，又加上美中貿易戰干擾下，讓智慧手機銷售衰退，後來又遇上疫情爆發使得5G建設延後，被動元件又自高點摔落，不過遠端居家需求提升筆電及平板下補足了部份缺口，今年大多數被動元件廠都處於成長狀態，加上被動元件是電子產品的基礎元件，電動車或5G將帶來大量需求，未來不敢說大幅成長，但起碼仍有一定動能，在大多數股票都輪過一回後，被動元件有機會在最後一季進行補漲。

萬寶投顧楊惠宇強調，有機會進行補漲，當然要把握機會，不過被動元件族群龐大，要怎麼進行挑選呢？首先被動元件依功能分為電阻、電感及電容，分別具調節、過濾及儲存電流的功能，其中以電容應用為大宗，而電容中又以MLCC「積層陶瓷電容」需求最大，此代表為華新科(2492-TW)、國巨(2327-TW)。

華新科(2492-TW)第三季賺5.52元，原本應為衰退，但在業外加持下繳出好成績，市場上修今年獲利約為18~19元，從近期的營收及第三季毛利來看，確實印證村田出貨下修的情況，但即便如此，仍然是比去年成長，就算明年回復到前年水準，13元獲利下本益比也只有12倍，股價底部出長紅K，頗有利空出盡味道。

國巨(2327-TW)旗下同欣電(6271-TW)併勝麗、本身買下基美，又和鴻海(2317-TW)結盟，進軍車用市場非常積極，因專心於高階產品，故毛利率40%優於華新科之32%，完全認列基美後獲利大躍進，沒有隨華新科表態較委屈，後續將追隨華新科腳步。

另外，具獨特或寡占特性也為選股方向，璟德(3152-TW) 為台灣LTCC (低溫共燒陶瓷元件)龍頭，在5G時代超高速通訊使用更高頻率下，頻帶變多雜訊自然也增加，濾波器元件和射頻前端模組帶動LTCC需求，進入毫米波應用下更為重要，也讓璟德董座喊出今年到後年都將有40%以上成長，而從獲利由去年12元估至今年18元來看，董事長所言不假，雖然本益比19倍在被動元件族群中不低，但因未來成長明確故市場意賦予高本益比，股價剛打底完成，長線將有動能！

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險