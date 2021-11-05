全球央行緊縮上膛 高成長股的造夢行情持續發燒

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股連續三天盤中攻上半年線，卻又得而復失，雖然外資連續兩天偏多買超台股，期貨空單同步減碼，偏偏內資法人對作，投信連著兩天現貨賣超24.27億元，讓指數在內外資對作下，持續震盪。

而原本市場期待著晶圓雙雄能以財報利多拱指數，但現在卻又再度傳出台積電(2330-TW)3奈米製程卡關，明年蘋果iPhone 14可能無法如先前預期的採用3奈米技術，此外，美國白宮要求繳交客戶機密的期限11/8也將到來，目前所知包括韓國三星、SK海力士都已準備好乖乖呈交，是否因此造成台積電股價壓力值得觀察。

指數在半年線上下掙扎，具題材性的個股仍夾著話題股價上衝，即使宏達電(2498-TW)第三季每股虧0.94元，前三季每股虧2.86元，股價搭著元宇宙的火箭，股價短線暴漲120％，整個威盛集團股票也跟著漲了一大段，宏達電的HTC VIVE Flow已經正式開賣，而PC版的旗艦級VR眼鏡HTC VIVE Pro 2、專業版也已經在今年第二、三季開賣，整個集團能否否極泰來，後續銷售數字將決定股價表現。

為了發展元宇宙，最近臉書大張旗鼓改了名字Meta，NVIDIA、Google、微軟也競相投入，全世界彷彿頓時從疫情災難中尋找到另一個新世界的避風港，國內與元宇宙相關的許多ETF近一個月來漲幅也多達10～20％，雖然即將進入財報空窗期有利作夢行情醞釀，仍建議投資人布局具有財報利多的相關概念股，相對更加安全。

元宇宙需要的感測元件，像是導線架及均熱片廠健策(3653-TW)累計前三季營收63.45億元，創了歷年同期新高，今年有新客戶加入，訂單能見度至明年上半年，隨著國價銅價高檔產品報價也持續反映成本，整體營收有望維持高檔，健策今年在大園興建三廠擴產，目前二廠已經完工投產，預估明年產能滿載。健策近日股價再創新高來到424元，我在10/5為大家推薦時，股價才315元，不到一個月大漲109元，漲幅35％。

同樣是3D感測相關的砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋(3105-TW)第三季產品組合轉佳，毛利率達38.8％優於預期，第四季產能利用率會比第三季95％再增加，預估營收將季增4％～6％，股價已突破所有均線，法人持續買進，穩懋龜山C廠新無塵室預計明年上半年完工，下半年投產，預估產能將增加10％。

另外，外傳蘋果明年即將推出的第一款MR頭戴裝置，將由和碩(4938-TW)獨家代工，此外，因為零組件短缺，市場也傳出蘋果打算縮減iPad生產，將產線撥給iPhone 13，這兩大利多可望幫助和碩挑戰年線。

萬寶投顧陳子榕指出，其他包括感測晶片的鈺創(5351-TW)、義隆(2458-TW)、光學鏡頭廠玉晶光(3406-TW)、PCB族群景碩(3189-TW)、欣興(3037-TW)、泰鼎-KY(4927-TW)、音訊廠驊訊(6237-TW)，都可望搭著元宇宙列車股價再衝一波。

辛耘(3583-TW)為先進封裝濕製程設備供應商，辛耘隨著台積電持續拓展先進封裝，帶動公司第四季續旺。辛耘年增16.59％；第三季營收約12.89億元，季增28.7％，創單季新高；前三季營收32.48億元，也創下同期新高，年增33.05％。辛耘三大業務，自製設備、晶圓再生、設備代理；自製設備、晶圓再生之製造業務占整體收比重逾四成，今年以來持續受惠晶圓代工大廠增產，全年營運看成長。

亞光(3019-TW)為光學大廠，累計前三季營收高達153.3億元，創歷史新高，年增34.87％；亞光3D感測技術兼具TOF、MEMS兩種影像技術，除了供貨特斯拉及獲雙B認證，3D LiDAR光學鏡頭設計亦進入Level 5等級，也持續開發潛望式鏡頭及AR/VR鏡頭產品，預估在全品項出貨帶動下，全年營收將突破200億元，EPS達4.69元，有望創下10多年來獲利新高。

原相(3227-TW)受惠遠距商機，今年滑鼠晶片出貨強勁，尤其電競滑鼠CMOS掃描頻率高，帶動單價毛利提升，加上Switch熱銷，原相累計前三季EPS達10.2元，賺逾一個股本，下半年除了TWS、安控、心律感測持續成長，OTS(光學追蹤感測器)也新增了智慧穿戴應用，搶搭元宇宙熱潮，預估原相今年營收可望雙位數成長、EPS達13元。

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