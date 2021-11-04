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馬斯克熱潮：電動車、低軌衛星、元宇宙

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／楊惠宇】

美股雖有通膨問題未解，但在強勁財報下還是處於高檔，蘋果、英特爾或亞馬遜都因為缺料及漲價使得財報不如預期，很多個股在第四季動能會減弱，所以在選股上思維要做些改變。

狂人馬斯克1天資產暴增超過1兆台幣，成為全球頭版新聞，根據最近統計他的淨資產高達7.99兆台幣，這樣講或許還沒有什麼概念，中國恒大地產危機一度引起市場恐慌，當時傳言將衍生成為2008年後的新金融危機，而恒大總負債金額為8.4兆台幣，換句話說一個人的馬斯克可以救恒大這隻龐大的地產怪獸，大家在讚嘆之餘，或許可以想想，從馬斯克身上透露出何種商機？

講到馬斯克當然大家第一個想到的是特斯拉，然而特斯拉的價值並不僅僅只是在於電池發動，軟實力也是一大重點，想想你的車經過複雜路口時，車輛會自動減速慢行，遇到前方有車會自動變道、還有停車很困難？車子會自動幫你停好，這些「自動駕駛」功能，不僅讓汽車更有溫度，同時「訂閱制」也為特斯拉帶來巨大金流，而要做到自動駕駛，光靠5G尚不夠，還需要「低軌衛星」才能完美無縫接軌，於是SpaceX應蘊而生，這一切都在馬斯克的計劃之中。

康普(4739)、美琪瑪(4721)、聚和(6509)紛紛創下新高，其中康普的券資比雖然沒有另外兩檔多，但短期內也急速上升，「題材、營收、軋空」三種合起聲勢驚人，當然這些股票都很好，但在連續大漲加上萬七有壓下，股價出現壓力，那麼或許可以往低基期的題材股來尋找。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1462期】

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