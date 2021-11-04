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虛擬與現實結合的新商機 相關產業正蓄勢待發

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

台股週一(11/1)再度收復萬七關卡，雖然半年線得而復失，但仍收在季線之上，而且季線即將開始扣抵低值，有望翻揚形成支撐。上週我再次提醒大家，在全球乾淨能源需求推升下，太陽能族群不可小覷，我多次為大家推薦的聯合再生(3576)、安集(6477)、元晶(6443)週一都攻上漲停，獲利分別再提高至15%、24%、21%，看好未來發展趨勢，外資週一再買超聯合再生13,405張、安集1,458張。

早在今年7月歐盟就提出了「碳邊境調整機制草案」(CBAM)，預計2026年全面徵收碳邊境稅，台灣受到最大衝擊的就是鋼鐵業，中鋼(2002)已經決定明年8月開始要針對外銷鋼品加收碳附加費，其他業者也打算跟進，鋼鐵業者決定同步擴大節能減碳，而採用的方式就是增加太陽能發電。

太陽能模組價格從去年10月以來已經大漲4成，加上美國現在抵制新疆多晶矽，使得太陽能上漲趨勢仍看不到天花板，而現在台灣為了在年底前趕上太陽能裝置目標，也宣布調高躉售電價，今年10~12月完工的業者，每度電價可提高0.2245元，下游業者當然趕緊搶搭裝機潮，太陽能族群今年不但不懼寒冬，而且越來越有光和熱。

而太陽能另一個新出口就是低軌衛星，台灣太陽能龍頭元晶打入SpaceX供應鏈，提供太陽能電池片和模組，本季已開始量產出貨；SpaceX已經發射超過1,800顆的衛星，未來每年平均還會再發射2,000~3,000顆低軌衛星，而每顆低軌衛星都需要8,600多片的太陽能電池片，投資人自己想一想，這樣的商機大不大？

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1462期】

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