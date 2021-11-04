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北捷12小時兩驚恐！阿伯持剪刀刺人、男乘客亮水果刀

第13輪預約僅5成！AZ第1劑再加開 今下午4時預約接種

生技想像空間大 作夢行情誰會竄出？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

美國四大指數仍維持創高之姿，櫃買指數已站回9月份高點，相當於大盤17500點位置，加權指數受限半年線壓力17100尚未突破，觀察成交量OTC5日均量升到1100億水準相當於7月OTC、大盤5~6000億水準，櫃買指數領先上市加權挑戰7月高點。量先價行下，資金明顯回流OTC，加上美股創高帶領，雖然外資未出現明顯做多，內資、投信法人用力做多中小型電子股，如股后伺服器IC信驊、IP股王力旺、第三代半導體漢磊、電子紙元太一棒接一棒創高，櫃買指數除了中小電子外，生技股亦是伏兵之一。隨著Q3財報公布即將告一段落，從11月中旬到明年1~2月是財報空窗期，也是中小股做夢最會漲的時候，今年作夢行情提前開跑，電子股有元宇宙、電動車，生技最大的作夢行情就是新藥股。

合一10月股價先漲4成，預計年底前取得中國藥證

合一(4743)自主研發新藥有三項，糖尿病足新藥ON101速必一在今年五月取得台灣藥證並在6月上市，美國則是10月份通知受理醫材510(k)申請，未來將預計先以醫材方式進入美國市場，縮短進入美國市場時程，將持續執行三期臨床，至於中國估計將於年底前取得藥證。第二項異位性皮膚炎新藥FB825已將全球授權予Leo Pharma，合約價值5.3億美金創下國內生技產業單一新藥最高授權金紀錄，也讓合一自去年股價不到20元一路飆漲到476.5元，漲幅約25倍之高，目前已收到4000萬美金簽約金。另外還有秘密武器FB704A為全球首見治療嗜中性球氣喘的抗體新藥，全球病患數來到550萬人，目前仍無有效療法，潛在市場達數十億美金。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1462期】

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