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低估股勇敢布局：聯電

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

全球車用晶片持續短缺，部分車廠因車用晶片缺貨被迫減產，第三季晶圓廠已優先安排生產車用晶片，但整體晶片短缺情況預計將持續到2023年才得到緩解，車用晶片大多採成熟製程，但成熟製程目前各家代工廠產能利用率皆達到100%甚至超過，不少IC設計廠、IDM廠為了確保產能無虞，提前和晶圓廠簽下長約，甚至擴大下單提高片量。像是記憶體設計廠鈺創(5351)10月份和晶圓代工廠力積電簽訂超過2年的產能預約協議書，確保拿下產能後，近期搭上元宇宙題材，股價自10月低點37.1元，短短不到一個月時間大漲一倍。晶圓代工簽長約成為常態，將能確保未來產能擴出後，減輕供需一旦反轉所造成的壓力，加上龍頭台積電全面調漲2022年代工價格後，其餘二線晶圓廠亦跟進漲價，上半年產能已滿，訂單能見度看至2022年下半年。

聯電前三季大賺3.26元，明年Q1報價續漲

台積電旗下世界先進同樣主攻成熟製程，今年前三季EPS為4.94元，公司法說會亦表示訂單能見度到2022上半年，第四季營收將維持成長趨勢，世界先進因切入第三代半導體，今年股價自百元起漲，創下歷史新高價177元，全年獲利上看7.2元，本益比已接近25倍。反觀聯電(2303)營收主要在成熟製程，Q3營收創下歷史新高559億，單季EPS繳出1.43元，毛利率更來到36.75%大幅成長，前三季EPS 3.26元，光是前三季獲利總和就已超過前2年EPS總和水準，全年獲利估4.4元，外資自9月高點72元後一路賣，短短兩個月大賣67.7萬張，似乎有點賣過頭。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1462期】

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