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三大題材拚做夢行情！

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／莊正賢】

時序進入11月，不到兩個月2021就將結束，今年業績是好是壞，市場似乎也已經不在乎了，提前在Q3季報前開跑做夢行情，聚焦三大未來創新科技的題材，1.元宇宙2.電動車第三代半導體3.低軌道衛星，每個題材都有領頭代表股，但如果投資人打開財報以基本面的角度來看，沒有一檔有勇氣買的下去，因為不是虧損就是只有小賺，靠著做夢，加上不信邪的空單，一路軋空，短短一個月內就大漲50%以上，這就是年底做夢行情的特色，所以千萬不要因為看不順眼就去放空，為何主力敢在Q3財報公布前拉抬這些高本益的做夢股，就是要誘空，等到Q3財報公布結束後，到明年Q1都是財報空窗期，最終靠著空單一路軋空到夢醒，不過題材熱一定是資金湧進的方向，因此我們從中尋找受惠題材刺激的業績成長股，一起拚做夢行情。

元宇宙浩瀚無際

最美的夢就是元宇宙概念，以目前的思維還無法想像以後進入虛擬世界的生活，唯一最接近的概念，就是電影「一級玩家」的故事，以虛擬世界「綠洲」的介紹，描繪2045年的民眾可以透過VR設備連進綠洲，並可以隨意地修改在虛擬世界中的外觀，從酷企鵝、電玩角色到各種奇形怪狀的存在都能選擇，這裡是一個完全虛擬的宇宙，在這裡，你能隨心所欲、成為任何人，這是目前最接近元宇宙的畫面。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1462期】

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三大題材拚做夢行情！

時序進入11月，不到兩個月2021就將結束，今年業績是好是壞，市場似乎也已經不在乎了，提前在Q3季報前開跑做夢行情，聚焦三大未來創新科技的題材，1.元宇宙2.電動車第三代半導體3.低軌道衛星

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