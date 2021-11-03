虛擬現實結合商機 未來生活新型態股 長期投資看待

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股週一(11/1)再度收復萬七關卡，雖然半年線得而復失，但仍收在季線之上，而且季線即將開始扣抵低值，有望翻揚形成支撐。上週我再次提醒大家，在全球乾淨能源需求推升下，太陽能族群不可小覷，我多次為大家推薦的聯合再生(3576-TW)、安集(6477-TW)、元晶(6443-TW)週一都攻上漲停，獲利分別再提高至15％、24％、21％，看好未來發展趨勢，外資週一再買超聯合再生13,405張、安集1,458張。

早在今年7月歐盟就提出了「碳邊境調整機制草案」(CBAM)，預計2026年全面徵收碳邊境稅，台灣受到最大衝擊的就是鋼鐵業，中鋼(2002-TW)已經決定明年8月開始要針對外銷鋼品加收碳附加費，其他業者也打算跟進，鋼鐵業者決定同步擴大節能減碳，而採用的方式就是增加太陽能發電。

太陽能模組價格從去年10月以來已經大漲4成，加上美國現在抵制新疆多晶矽，使得太陽能上漲趨勢仍看不到天花板，而現在台灣為了在年底前趕上太陽能裝置目標，也宣布調高躉售電價，今年10～12月完工的業者，每度電價可提高0.2245元，下游業者當然趕緊搶搭裝機潮，太陽能族群今年不但不懼寒冬，而且越來越有光和熱。

而太陽能另一個新出口就是低軌衛星，台灣太陽能龍頭元晶打入SpaceX供應鏈，提供太陽能電池片和模組，本季已開始量產出貨；SpaceX已經發射超過1,800顆的衛星，未來每年平均還會再發射2,000～3,000顆低軌衛星，而每顆低軌衛星都需要8,600多片的太陽能電池片，投資人自己想一想，這樣的商機大不大？

所以隨著低軌衛星進入蓬勃發展，元晶營運動能勢必更加旺盛，法人自10月以來已經持續買超元晶逾8,800張，股價現在挑戰年線，順利站穩之後有望一飛衝天。

另一檔SpaceX供應鏈的昇達科(3491-TW)，自10/26推薦以來多次亮燈漲停，股價已從91.4元漲至145元，大漲53.6元，短短幾個交易日漲幅就高達58％。

而和SpaceX同母胎的特斯拉，最近股價也是狂飆，再創新高，電動車相關族群持續受惠，像是導線架廠順德(2351-TW)第四季產品報價再漲雙位數，多項新品也將在第四季試產，業績可望逐步登高，10/15和大家分享後漲幅已達30％；另外，10/12推薦的界霖(5285-TW)漲幅也是30％。

萬寶投顧陳子榕指出，現在進入11月份市場緊盯美國聯準會(Fed)減債訊息，同時傳出聯準會有可能受到通膨影響，而在明年7月提前升息，但美股近期仍頻創新高，加上台股10月營收和第三季財報即將公布，預期台股上市櫃第三季獲利有望突破1兆元新高紀錄，在台股基本面和整體樂觀氛圍下，將有助於大盤表現。

欣興(3037-TW)第三季財報亮眼，第三季營收281億元，毛利率24.13％，較上季的19.35％，提升4.78個百分點，前三季每股獲利5.6元。不只載板，其它如軟板、硬板以及HDI產品稼動率都因旺季提升，產品組合優化，在ABF供不應求仍持續下，新產能逐漸到位，明年的獲利表現會更好，訂單一路可看到2025年。

元晶(6443-TW)因第四季進入太陽電廠裝機高峰，加上美系客戶大尺寸電池接單挹注，預期單季勉力損平，甚至小賺。 經濟部能源局決議，在第四季完工者，每度電外加費率0.2245元，平均增加補貼約5％，估讓元晶產品報價墊高5～10％，並反映在第四季。技術面上，股價突破所有均線，剛剛站上年線，偏多看待。

聯合再生(3576-TW)受惠全球乾淨能源發展，旗下三大產品線太陽能製造、系統工程、儲能系統三大事業同步起飛，除了已經拿下國內太陽能案場標案累計230MW，近期也打入中南美洲大型電腦供應商，加上美國太陽能轉單湧入，訂單上看至明年首季，預估第四季營收步步高升，且年底前還有30MW太陽能案場掛表，明年則包含漁電共生、地層下陷區，至少有300MW太陽能案場開發，未來營運動能強勁。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險