投資總鋪師：電動車+元宇宙漲不完 還有漏網之魚？

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，美股強勢那斯達克持續創新高，台股大盤也往萬七的季線及半年限挑戰，但櫃買指數更強早就回到9月高點，約等同大盤17500點。櫃買五日均量也升到1145億元，幾乎回到7月的1200億元水準，所謂「量先價行」中小電子將領先挑戰7月高點；大型電子在Fed利率決策前不會有太大空間。傳產則最差，這一波跌有跌到、漲沒漲到，資金流向就可以看得出來市場主流在哪裡。

第三季財報公布即將告一段落，從11月15日到隔年1、2月是財報空窗期，也是中小股做夢最會漲的時候。今年做夢行情不等財報季結束，已經提前展開，代表低利率環境下，資金積極在股市裡尋找賺錢的機會，這是為何從IP股、USB 3.0、第三代半導體、電動車到元宇宙概念股輪番噴出大漲的原因。

萬寶投顧王榮旭強調，這波行情轉由內資控盤，就需要從籌碼的角度來選股，有些人還陷在面板、航運及鋼鐵等第三季財報好的迷思裡面，殊不知因為上檔套太多的籌碼，主力或是法人不會因為低本益比而點火拉高這些股票，讓上檔的籌碼解套。這

就是為何這些所謂低基期、低本益，有基本面的股票就算跌深了，反彈幅度還是很有限的原因。

反之，這波若做對主流股價不斷地創高，上檔無壓甚至軋空的情況下，就算還沒有實質業績，元宇宙光有一個前景就能夠漲翻天，這波做對主流跟做錯，一來一回就差很多。例如，10月以來貨櫃輪長榮(2603-TW)大跌20%，我在專欄推介看好的電動車概念股康普(4739-TW)則是大漲56%，一來一回差了76%，只要選對股票，前面套什麼股都解套了。

又例如，鋼鐵股大成鋼(2027-TW)10月以來下跌10%，相較我在專欄看好的第三代半導體漢磊(3707-TW)軋空，10月以來大漲34%，一來一回又差了五成。傳產與電子股的差距還在擴大中。

元宇宙概念股宏達電(2498-TW)10月以來旱地拔蔥，飆漲96%還欲罷不能，現在還來得及上車嗎？只要不爆量長黑或上影線之後連續下跌，元宇宙的行情就還會延續，未來甚至不排除會演變成另外一部軋空大戲。連臉書都都為了元宇宙改名字叫做Meta，NVIDIA、微軟及亞馬遜這些超級大咖也都背書說要投入，年底這波做夢行情不會那麼快結束，而如何切入才是問題。

萬寶投顧王榮旭指出，上週專欄我從獲利的角度，分析看好做感測元件的光磊(2340-TW)搭上元宇宙行情，果真大漲今(1日)連同宏達電、威盛(2388-TW)及鈺創(5351)全都漲停；揚明光(3504-TW)也拉出第一根漲停板，後是值得大家追蹤。原因是上周宏達電漲25%、鈺創漲20%、光磊漲22%，連莫名搭上元宇宙概念的位速(3508-TW)也都漲了近19%，反觀揚明光竟然倒跌2%。

揚明光是蘋果智慧眼鏡的主要供應商，蘋果智慧眼鏡結合VR虛擬實境機與AR擴增實境，該眼鏡預計配兩組微投影機，將影像投射在鏡片上。另外蘋果的頭戴式裝置，揚明光也是影像式穿透鏡頭主要供應商，可說是最標準的元宇宙概念股。揚明光券資比35%也不輸宏達電的34%，今日一紅吃5k，籌碼換手完成，本周可望補漲。

元宇宙需要更多感測元件，做LED導線架、產品應用在光耦感測器的一詮(2486-TW) ，是隱藏版的元宇宙概念股，無論是電動車與穿戴裝置皆少不了感測元件。

導線架同族群的順德(2351-TW)與界霖(5285-TW)已經大漲，一詮在50~60元打了3個月的中期底部也接近尾聲，後市看好。受限篇幅，還有更多潛力股分析，歡迎立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

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