蔡明彰觀點：選股邏輯改變 英偉達市值超過台積電 顯卡供應鏈身價看漲

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，進入11月有兩件大事最影響股市，包含11月2日召開聯準會FOMC，可能正式宣佈縮減QE、11月14日前公告第三季財報。

現在聯準會每月購債1,200億美元，未來每月減少購債150億美元，需要8個月，要等到明年6月完全QE退場，如果通膨仍居高不下，明年下半年聯準會將開始升息。

台股自2020新冠疫情最低點8,523點以來，已大漲逾一倍，聯準會實施QE的資金效應功不可沒，一旦縮表、升息必然有負面影響，台股2022年雖可望連續第4年上漲，但漲幅恐縮小至個位數。

觀察聯準會宣佈減債，台股是否利空出盡，關注10年期公債收益率，若沒有高過1.7％水準，台股中期反彈就加大力道。

第三季財報是年底前最後一張季報，第四季財報要等到明年3月才公告。由於股價主要反映未來，前三季財報未必是影響股價的前瞻指標，因此第三季財報的焦點落在低估個股，股價大跌時使本益比太低，明年殖利率提高，面板雙虎友達(2409-TW)、群創(3481-TW)，貨櫃三雄長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW)是代表性兩大族群。

萬寶投顧蔡明彰強調，這兩大族群將有一波中期反彈，投資人過去幾個月對面板、貨櫃輪股價難逃週期股宿命深信不疑，以至股價自高點暴跌50～60％，然而產業環境與過去有所不同，市場看法不見得正確。

舉例，電視面板自8月起大跌，各尺寸面板報價高點來大跌23～50％，32吋8月跌11.9％、9月跌24.3％、10月更跌21.4％，光是第三季的8～9月合計就下跌26.2％，由於外界把面板報價與面板雙虎股價畫上等號，友達第三季股價重挫22％，可是奇怪的是友達公告第三季財報毛利率27.67％，僅季減1.07％，毛利率的減幅遠小於電視面板報價的跌幅，原來電視面板佔友達營收26％，並不是最大的銷售產品，筆電及IT產品才是最大營收來源，而且友達在第四季進一步調降電視面板的比重至22％，但車控、工控、醫療的其他面板產品線報價相對穩定。

上次面板景氣高峰2007年友達EPS 1.72元，但電視面板景氣反轉後，2011及2012兩年EPS都大虧逾6元，友達股價從72.5元狂跌到11.9元。如今，面板雙虎的產品多樣化，不像當年全壓電視面板，所以用過去週期股的邏輯來看面板雙虎的股價，恐大錯特錯，估計面板雙虎調降電視產品比重，加上11月起整體面板跌幅收斂，明年三星停止生產LCD，明年第一季面板報價將反彈。

要改變市場對貨櫃輪週期股票看法，短時間不容易，尤其長榮、陽明、萬海雖波段大跌逾6成，但今年以來仍上漲兩倍，必須來回震盪消化浮額。根據英國知名海運諮詢機構德鲁里(Drewry)最新報告，2022年貨櫃輪市場仍將處於運力供給短缺狀態，2022年預料交付運力169艘、106萬標準箱，較今年減少5.7％。最重要，港口擁堵仍延續，使得全球有效運力損失。2021年損失17％，2022年仍損失12％，相對預計2022年全球貨櫃輪運量2.6億標準箱，年成長5.9％，雖較今年有所放緩，但較疫情前的2019年仍成長12.6％。結論，德魯里估計，全球貨櫃輪2021年稅前盈餘1,500億美元，2022年1,550億美元，並沒有比今年衰退。

是否貨櫃三雄明年獲利比今年更高，有待時間驗證，但週一航空的華航(2610-TW)成交量罕見高過長榮，市場喜新厭舊，認為明年全球邊境解封，航空業的多頭週期展開，華航已連續三個月營收創歷史新高，海運擁堵，推升航空貨運第三季替代需求，華航第三季EPS可望由虧轉盈，並且遠高於市場預期，第四季更是空運旺季，上半年 EPS虧損0.25元，下半年轉機，全年上看1元以上，2022年法人樂觀估2.5元，將創30年最高紀錄。

萬寶投顧蔡明彰強調，市場選股邏輯正在改變，去年下半年以來，各種晶片都短缺，因而晶圓代工最火熱，但缺料跟通膨使第四季手機為首的消費電子產品減速。蘋果剛發佈的財報為2018年以來首次低於預期，因此選股邏輯變成買進最缺的晶片股，而不是晶圓代工。

英偉達是GPU領導廠商，供應獨立顯卡，並朝向高速運算及人工智慧發展，現在更進一步搭上熱門的元宇宙題材，目前英偉達市值6,391億美元，折合新台幣1.78兆元，高於台積電的1.53兆元，這是首次英偉達市值超過台積電。今年來英偉達股價大漲90％，台積電僅漲13％。

英偉達是部署元宇宙最廣泛深入的科技公司，元宇宙的工具，除了3D介面，AR、VR外， 顯示卡是重點，英偉達的台廠顯卡供應鏈有技嘉(2376-TW)、華擎(3515-TW)、麗臺(2465-TW)，上半年EPS分別9.51元、10.74元及4.99元，麗臺已發佈前三季EPS 6.63元，這些英偉達顯卡供應鏈也算是元宇宙概念股，但有較高EPS、較低本益比，明年也可望發放較高股息。

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