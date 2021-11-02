電動車系列(5)馬斯克躍升首富宣告的三個主流：電動車、低軌衛星、元宇宙

撰文/楊惠宇

萬寶投顧楊惠宇表示，美股雖有通膨問題未解，但在強勁財報下還是處於高檔，Fed即將開會，市場先反應預期，20年及30年殖利率首度出現倒掛，顯示市場擔心緊縮將導致成長放緩，美國第三季GDP年增只有2%，是一年來最差，在離充份就業還有差距下，聯準會迫於通膨會有緊縮動作，但不致於掐住脖子，所以影響不大，不過蘋果、英特爾或亞馬遜都因為缺料及漲價使得財報不如預期，很多個股在第四季動能會減弱，所以在選股上思維要做些改變。

狂人馬斯克1天資產暴增超過1兆台幣，成為全球頭版新聞，根據最近統計他的淨資產高達7.99兆台幣，這樣講或許還沒有什麼概念，中國恒大地產危機一度引起市場恐慌，當時傳言將衍生成為2008年後的新金融危機，而恒大總負債金額為8.4兆台幣，換句話說一個人的馬斯克可以救恒大這隻龐大的地產怪獸，大家在讚嘆之餘，或許可以想想，從馬斯克身上透露出何種商機？

講到馬斯克當然大家第一個想到的是特斯拉，然而特斯拉的價值並不僅僅只是在於電池發動，軟實力也是一大重點，想想你的車經過複雜路口時，車輛會自動減速慢行，遇到前方有車會自動變道、還有停車很困難？車子會自動幫你停好，這些「自動駕駛」功能，不僅讓汽車更有溫度，同時「訂閱制」也為特斯拉帶來巨大金流，而要做到自動駕駛，光靠5G尚不夠，還需要「低軌衛星」才能完美無縫接軌，於是SpaceX應蘊而生，這一切都在馬斯克的計劃之中。

關於電動車題材，之前出過一系列的發文，有興趣的投資朋友可上網搜尋，時至今日，許多電動車股也一一發動，最強勢當屬電池系列，康普(4739-TW)、美琪瑪(4721-TW)、聚和(6509-TW)紛紛創下新高，其中康普的券資比雖然沒有另外兩檔多，但短期內也急速上升，「題材、營收、軋空」三種合起聲勢驚人，

當然這些股票都很好，但在連續大漲加上萬七有壓下，不免也讓人有點膽戰心驚，那麼或許可以往低基期的題材股來尋找。

長園科(8038-TW)主要產品應用於電池模組及不斷電系統等方面，營運方面雖然尚未見起色，但對比同樣虧損狀態的立凱(5227-TW)大漲創高下，或有題材拉升效應。

萬寶投顧楊惠宇指出，低軌衛星除在5G時代為互補功用，但到了6G時代則將與各種傳輸技術及通訊系統和毫米波進一步融合，換句話地位將更為重要，馬斯克自六年前展開「星鏈Starlink計劃」為的就是可以提供全球Wi-Fi服務，目前已經發射1800顆低軌衛星，最後計劃將有12,000顆衛星環繞全球，換句話說目前滲透率只有15%，未來仍有龐大商機。

未來為因應大量終端裝置連網需求，頻寬、高頻為趨勢，所以地面衛星天線及各種小型基地台將密集分佈，要提升相關射頻元件材料性能，第三代半導體為不可或缺角色。

全新(2455-TW)具研發、生產及製造半導體磊晶片能力，砷化鎵晶圓及磊晶全球市占25%位居第二，在3D感測VCSEL車用需求增加下，上半年獲利2.45元己接近去年全年水準。除第二代半導體發展穩定外，在第三代半導體部份GaN on SiC磊晶己打入台系國防工業供應鏈，通過認證小量出貨，至於5G基地台部分，也於美系IDM廠認證中，此外宏捷科(8086-TW)為其客戶，未來或許有望因此順勢切入中美晶(5483-TW)之第三代半導體供應鏈中。

萬寶投顧楊惠宇強調，除了電動車、低軌衛星外，馬斯克另一代表為「加密貨幣」，比特幣、狗狗幣及以太幣皆為其收藏，加密貨幣的重要精神為「區塊鏈技術」，去中心化及不可篡改性使得這些虛擬產品得到安全保障，FB更名為「Meta」，積極奔向「元宇宙」，而在此創造出的虛擬世界中有你我的數位分身，以及相關的權利與資產，要保障這些安全，區塊鏈成為虛擬世界的私人鑰匙，元宇宙的世界必須建立在其基礎上，在元宇宙中結合了AI、AR和VR，而這一切也需要5G的高速傳輸協助。

光通訊產品分成主動及被動元件，主動元件負責光訊號的產生及接收，被動元件則是負責光訊號的傳遞與調變，光環(3234-TW)為主動元件廠，多數網通廠多擁有「三年不開張，開張吃三年」的特色，每次歷經通訊技術的換代，都會為營運帶來好光景，2015大賺 8.04元，股價當時最高衝到120元，目前雖然營運尚未好轉，不過在第四季走題材行情下，有望籍「馬斯克熱潮」吸引市場注意。

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險