Q4作夢行情大爆發 元宇宙、新能源車等族群遍地開花

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，大盤在這裡遇到半年線的壓力，晶圓雙雄聯電(2303-TW)財報利多和漲價題材又不敵賣超，與台積電(2330-TW)雙雙遭法人棄賣，讓台股上攻之路顯得有些顛簸，但是我常常提醒大家，不論盤勢如何，只要選對股票做好交易策略，一樣能夠輕鬆戰勝大盤。

早在雙十節慶前，因為大陸能耗雙控，我就一直持續大力推薦太陽能相關族群，包括元晶(6443-TW)、安集(6477-TW)、聯合再生(3576-TW)、國碩(2406-TW)，週四(10/28)多檔亮燈漲停，股價至今獲利分別達11％、20％、10％、14％，如今證明這些我精心篩選的好股票確實值得擁有，而由於受到併網遞延效應影響，第四季太陽能廠出貨量預估都會大幅提升，尤其政府為了力拚年底前達到8.75GW太陽能設置進度，已經宣布年底前完工業者電價每度增加0.2245元，因此我推薦的這些個股在後續依然有表現空間。

撇開集中市場的步履蹣跚，OTC上櫃表現就讓人比較振奮。上櫃指數不但早已領先大盤突破下降壓力線，最近還帶量站上所有均線，近11個交易日漲幅高達8.6％，包括車用電子、IC設計以及具題材性的族群都受到法人青睞。

電池正極材料廠美琪瑪(4721-TW)，受惠全球電動車大躍進，訂單滿手，9月營收4.83億元，月增20.24％、年增54.83％，伴隨產品報價上漲，美琪瑪第三季以來單月EPS也大步走高，7月0.39元、8月0.47元、9月0.7元，本週以來法人更加碼3,049張；美琪瑪和康普(4739-TW)因為技術強，近期歐美政府、日韓客戶、國際礦商不約而同找上門邀請至海外設廠，隨著電動車步入高成長，中長線營運動能將持續旺盛。

VSAT微波高頻元件廠昇達科(3491-TW)摘星成功，受惠星鏈(Starlink)計畫推升低軌道衛星爆發，9月已經開始出貨，在手訂單高達5個季度，第四季出貨可望季增2成，單月毛利率亦突破4成，前三季EPS 2.92元完全超越去年全年獲利，今年獲利則有望締造新猷。10/26我為大家推薦昇達科後，股價連飆三根漲停，有跟上我腳步的投資人都笑得合不攏嘴。

萬寶投顧陳子榕指出，我持續推薦的PCB族群也很強大，載板廠景碩(3189-TW)、欣興(3037-TW)中長線持續看好，銅箔基板廠台光電(2383-TW)剛發布的第三季EPS 5.38元創單季新高，累計前三季的EPS達12.03元，已超越去年。

台光電因為擁有全球第一無鹵環保材料及HDI優異特性，在英特爾Whitely市占成長數倍，400G交換器更有10倍以上成長，明年兩大CPU新平台推出，換貨潮將再拉起一波出貨動能，此外，手機、筆電、遊戲等對類載板需求也在增加，台光電的高階HDI將持續受惠。台光電股價近期底部完成，外資、投信大買逾2千張，後市看佳。

萬寶投顧陳子榕指出，雖然大盤走勢黏稠，投資環境又面臨通膨和減債壓力，但台股仍擁有高殖利率、低本益比的優勢，且台灣景氣燈號連8紅，景氣表現仍十分強勁，在這些有利支撐下，台股中長趨勢看多不變，只要大家慎選股票，做好資金控管，我會帶領大家一起超越大盤。

AES-KY(6781-TW)為高功率鋰電池模組廠，在LEV自行車電池模組、BBU資料中心備援電池兩大業務強勁成長帶動，上半年EPS達16元，已超越去年全年的14.17元，估AES-KY今年BBU比重可望突破2成，明、後年則有望朝3成前進， 今年營收將可突破百億元創高，今年EPS也可望較去年翻倍成長。

泰鼎-KY(4927-TW)受惠MiniLED需求旺盛以及汽車板順利拓展，9月營收103.64億元，年增17.63％，隨韓系MiniLED TV出貨量倍增，第四季營運動能強勁，今年EPS 估6.5元、明年8.38元；為迎接訂單，泰國三廠持續擴產，預計明年產能全開，總產能將達100萬平方米/月，有望成為全球最大硬板廠，目前四廠也已進入建設階段；泰鼎同時瞄準記憶體及電池模組產品新應用，現為送樣階段，明年新產品將陸續開出。

智易(3596-TW)為網通大廠，訂單強勁加上報價上漲，推升9月營收33.59億元，創同期新高、歷史第三高，雖受零組件略影響第三季表現，但第四季有望持穩，全年營收上看400億元、EPS 10.37元；而展望明年在5G CPE網路接取設備、Wi-Fi 6E、DOCSIS 3.1 Cable Modem等需求推升下營收將再攀升；法人近期偏多操作，股價衝破百元，有機會挑戰前波高點。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險