特斯拉股價創高啟示:三能 元宇宙 星鏈題材燒到年底

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股好不容易攻上季線之後，再度面臨半年線的壓力，量能上仍嫌不足，指數黏稠，就連外資也是在期現貨採多空布局，但相較於亞洲股市，台股表現仍然相對較強，新台幣也連日走升，所以台股後市並不悲觀，待整理出量，指數將有望突破上衝。

目前電子股的成交比重已經攀升逾71％，之前我就一直告訴大家要提前卡位電子股，有把這些話聽進去的投資朋友應該已經賺了好幾個波段，接下來電子股當然還是盤面重心，但如何選股就是一門學問了。

最近元宇宙、電動車族群股價大噴發讓投資人心情很激動，宏達電(2498-TW)短線上已經漲了85％，連帶旗下家族包括威盛(2388-TW)、威鋒電子(6756-TW)、立衛(5344-TW)、建達(6118-TW)股價跟著轉強，集團市值一口氣暴增363億元，短線上各位還要去追嗎？做夢總會有醒來的時候，與其冒極大的風險，不如把資金放在同樣具題材但企業確確實實有獲利的股票。

VR相關的重要零組件供應商，包括鏡頭廠玉晶光(3406-TW)、音訊晶片廠驊訊(6237-TW)、IC廠鈺創(5351-TW)、華晶科(3059-TW)、瑞昱(2379-TW)、義隆(2458-TW)，不論在股價型態或業績方面都有利多，部分個股法人也開始加重布局，後續股價反倒可多加留意。

電動車龍頭特斯拉最近接到一筆大單，美國租賃車商赫茲(Hertz)42億美元下單，向特斯拉訂購10萬輛Model 3電動車，特斯拉股價聞訊暴漲近15％，衝破千元關卡站上1,045美元。現在全球乾淨能源當道，電動車趨勢持續上升，相關車用IC、MCU、導線架、電池、車用二極體中長線十分看好。

端子廠胡連(6279-TW)累計前9月合併營收34.85億元，年增46.39％，第四季有望再成長，全年營收可望創新高。10/22為大家推薦後，股價漲幅14％；電池材料廠康普(4739-TW)在10/15推薦後，股價來到新高159元，漲幅36％。

康普也是鴻海MIH供應鏈成員，鴻海三款電動車亮相後受到市場肯定，除了年底前新增美國客戶訂單，還將攜手印尼政府在當地打造電動車生態圈，相關概念股包括美琪瑪(4721-TW)、立凱-KY(5227-TW)、騰輝電子-KY(6672-TW)、康舒(6282-TW)、AES-KY(6781-TW)也都可望受惠。

萬寶投顧陳子榕指出，此外，全球能源危機推升的三能概念股及低軌衛星，我持續看好，尤其低軌衛星攸關未來5G/6G及電動自駕車的網絡發展，在各國競逐驅動下，產業鏈商機很大。像是VSAT微波元件廠昇達科(3491-TW)，在這股趨勢中業績大幅升溫，上半年EPS 2.04元，已經超越去年全年水準，10/26推薦後，股價連續兩天收漲停，大漲20％以上，預期明年衛星發展更趨熱絡，營運將再攀升。

晶心科(6533-TW)因聯發科旗下翔發投資持股13.26％晶心科，是第一大股東，聯發科2018年貢獻晶心科營收佔比9.82％，居前三大客戶之一，有聯發科高階手機晶片的授權金與權利金貢獻，預估2021年RISC-V的權利金還可持續增加。晶心科計畫於5年內，搶佔高價之高階多核CPU IP市場，估未來每年營收可望有40％的成長。

長科*(6548-TW)公布第三季財報，三率三升，獲利年增107％，每股盈餘1.61元。累計今年前三季稅後淨利11.2億元，每股盈餘3.16元。產品應用來看，由於車用客戶需求強勁，帶動車用營收比重從去年同期躍升為30％，預估第四季營收合併營收約介於33.2～35億元之間，毛利率介於27.5％～29.5％之間，營益率約在18％～20％。

安集(6477-TW)為太陽能模組電廠，第三季營收季增6％，上半年受疫情及原物料上漲影響，併網速度減緩遞延，由於併網期限將至，第四季出貨量將大幅推升，單月營收可望回到2億元以上水準；受惠全球綠電政策火熱，以及中國限電影響，安集加快建置太陽能案場，目前已有81.7MW(百萬瓦)，估年底前達90MW、明年100MW，而美國太陽能產品反規避調查，亦有望迎來轉單效應。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險