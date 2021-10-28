宅電「充電站地圖APP」滿足所有電動車充電需求

【撰文／陳澤樂】

電動車充電新創宅電打造「ChargeSmith 電動汽車充電站地圖」，收錄全台超過 2,700 個充電站資訊，讓電動車主輕鬆找到充電站，化解旅程焦慮。宅電創辦人暨執行長陳青佑，嘗試了解電動車主的痛點、提供解決方案帶來充電站全新的商機。

陳青佑表示， 2013年就購入特斯拉，成為台灣第一批的電動車主，是名符其實的電動車「狂粉」。當時特斯拉尚未登台，陳青佑率先成立特斯拉車主俱樂部，一起討論並解決電動車的大小問題。在與車主互動的過程中，陳青佑發現，許多車主對電動車充電站的服務並不滿意，於是在 2016 年創立宅電，協助車主解決電動車充電問題。

他表示，過去出門會擔心充電問題，也因而發現充電樁規格不同、每家營運商使用系統也不一樣，可能手機上必須存好幾種APP，相當繁瑣。最後自己跳下來，開發出本土的充電站地圖，可橫跨不同營運商、支付系統等，一站式解決車主充電困擾。

因許多停車場的充電樁都還無法做到「連網」功能，因此車主無法即時得知充電樁是否被占用，隨著電動車停車收費時代到來，連網功能是趨勢，有收費才會促成商業模式，進而鼓勵飯店、賣場等民間投入建設充電樁。台灣現在電動車不到兩萬輛，未來還有很大的成長空間，當充電環境建設好，車主充電體驗也要好，才會有更多人願意從燃油車汰換為電動車。

台灣電動車市場邁入快速成長階段。今年台灣已有超過1.9 萬輛掛牌電動車；陳青佑預期，2022 年會有 3 萬台電動車，2023 年則會成長到 5 萬台。這些電動車主的需求，為市場帶來龐大商機。

對此，宅電提供線下到線上的聯網電動車充電解決方案，包含充電站建設、充電站 App 開發等等，替電動車主提供完善的充電方案，也協助車商、營運商與場域夥伴合作，打造台灣的新世代能源生態系。