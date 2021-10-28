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元宇宙三能股擁抱大未來
【撰文／陳子榕】
臉書執行長祖克柏登高一呼後，元宇宙(Megaverse)行情簡直跟燙金一樣，宏達電(2498)股價一週左右漲了約七成，創下三年多來新高58.3元，家族企業威盛(2388)週二(10/26)拉至漲停作收。
相關概念股包括感測元件廠光磊(2340)、感測晶片廠鈺創(5351)、義隆(2458)、光學廠揚明光(3504)、音訊晶片廠驊訊(6237)近期股價也都火熱，元宇宙吸金魅力無窮，且隨著臉書改名以及國際科技大廠陸續推動元宇宙誕生，未來VR/AR相關個股都有一片天。
和元宇宙同樣發燒的還有特斯拉創辦人馬斯克推動的星鏈計畫(Starlink)，打造1.2萬顆低軌衛星串聯通訊網路，未來不論是5G或6G都可以透過低軌衛星提升覆蓋率，除了美、中、韓、英等國全力發展，台灣也將太空事業列為六大核心戰略產業。
2020年全球衛星產業產值2,710億美元，其中地面設備的產值就佔了50%，相當驚人，相關概念股包括台揚(2314)、建漢(3062)、啟碁(6285)、瀚荃(8103)、昇達科(3491)以及PCB族群昇貿(3305)、台光電(2383)、敬鵬(2355)、華通(2313)、金居(8358)未來營運都有機會跟著衛星衝上雲霄。10/7為大家推薦金居，股價漲幅已達13%，金居營收已經連續6個月創下新高，上半年EPS達2.46元，明年伺服器新平台推出後將再添動能。
【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1461期】
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