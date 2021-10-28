特斯拉奪史上最大訂單 誰受惠？

【撰文／王榮旭】

那斯達克指數即將創高，特斯拉公布第三季財報大好，股價已創分割以來新高價，Q3獲利達20.93億美元，單季EPS達1.44美元優於去年同期0.27美元，特斯拉電動車產量達23.7萬輛，隨著上海超級工廠產量的提升，今年仍維持75萬輛交車目標，雖然車用晶片仍持續短缺，特斯拉交車量仍維持年增5成水準，毛利率更是突破三成，加上特斯拉獲租車龍頭Hertz訂購十萬輛特斯拉，業績大進補外，股價更站穩千元。全球致力減排、零排放議題，加上中國9月大限電加速實現「碳中和」目標，電動車將逐漸取代燃油車，除了特斯拉外，傳統車廠亦投入電動車研發，今年亦發表純電車款，未來電動車占比將提升到4~5成，相關電動車產業鏈如電池、EV充電站、車廠皆受惠。

特斯拉領漲，電池材料股改寫天價

電動車趨勢長線看好，比亞迪股價也創歷史新高來到326元，電動車電池大廠寧德時代股價再創新高來到606元，總市值來到A股排名第三。近期特斯拉傳出將把標準板車款電池轉換為磷酸鐵鋰(LFP)電池，國內磷酸鐵鋰材料廠立凱-KY(5227)連續三根漲停板，今年上半年仍虧損4.16元。反觀電池雙雄營收已連月創高，加上擴產效應逐漸浮現，未來業績持續看旺。先前推介的康普9月營收6.6億，股價已突破2017年高點再創天價159元，今年上半年EPS2.15元，全年獲利上看5元，本益比30倍，美琪瑪9月營收4.8億，股價同樣再創天價來到155元，今年上半年EPS1.88元，兩檔呈現良性輪漲。同族群的聚和今年上半年獲利1.47元，全年獲利預估3~4元，股價亦改寫歷史新高74.5元。