特斯拉市值破兆 概念股發光

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

電動車龍頭特斯拉10/25突破千美元大關，市值突破一兆美元，近來特絲啦可說是利多頻傳，不僅財報顯示營收、獲利均創下新高，10/24(一)更傳出汽車租賃商Hertz破產前向特斯拉下訂10萬輛Model 3，圍史上最大筆的訂單，也因此推升特斯拉當日長12.66%突破一千美元大關。特斯拉執行長馬斯克身家有三分之二與特斯拉股票及選擇權綁訂，特斯拉股價大漲也使馬斯克單日暴增創下歷史新高，目前已2886億美元鞏固全球首富位置，與第二名亞馬遜創辦人貝佐斯的1926億美元，差距大幅拉開。

特斯拉今年來股價上漲45%，已經是標普500指數的兩倍之多，特斯拉供應鏈自然沾到光，記憶體旺宏通吃特斯拉Nor Flash晶片，使其在Nor市佔率大幅提升，雖然董事長先前有提到部分車用訂單是同業轉單，不過因為車用產品設計導入期間較長，一旦客戶轉單近來，通常不容易回去，且隨著車用感測元件持續增加，需求成長將會相當快速。旺宏連六紅使股價站回季線，一改過去頹勢，同理可知，隨特斯拉股價創高，特斯拉概念股將成為今年底到明年初最火紅的類股之一。

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