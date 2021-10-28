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「最強老二」聯發科 是貴還是便宜？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／莊正賢】

台股9千金其中5家是IC設計，近期的世芯-KY(3661)一度漲到1040元、愛普*(6531)漲到520元，若回推分拆前的股價也是1040元，高價的IC設計又有比價的味道了。

IC設計龍頭聯發科(2454)今年4月，短暫成為千金股，但隨著半導體產業出現雜音，包括漲價趨勢觸頂、5G智慧手機銷售不佳等，聯發科股價開始修正，最低跌到10/14的839元，本益比在14～17倍徘徊。當然，資本市場永遠是對的，聯發科一直被定位在手機相關的IC設計，只要中國手機市場銷售不佳，就倒楣了，但其實聯發科的布局非常廣泛，不但靠著併購擴充產品線，自身的晶片設計能力也數一數二。10/23聯發科舉辦線上家庭日，董事長蔡明介表示聯發科有「世界第一等」的企圖心，讓晶片市佔率居全球領導地位，藉由跨平台的技術優勢，每年驅動全球超過20億台內建聯發科技晶片的終端產品，包括智慧型手機、智慧電視、安卓平板電腦、智慧語音助理裝置、路由器等裝置 Wi-Fi晶片、Arm架構Chromebook等，都位居全球市場龍頭地位，並且對於市場需求正面看待，何時可以RE-RATING再上千金，我認為指日可待。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1461期】

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