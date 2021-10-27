投資總鋪師：電動車供應鏈噴出 還有哪些漏網之魚？

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭指出，大盤攻過萬七之後，行情出現明顯震盪，從個股的走勢就可看出：頻頻留上影線或是股價由黑翻紅，畢竟指數再向上就是季線與半年線，籌碼換手才能再攻。

下周11月初Fed將舉行例會，市場聚焦在QE政策，屆時若確定QE退場，美元再度轉強，短線大盤恐怕會先下再上；個股部分電子仍然優於傳產，QE退場暗示美國經濟復甦趨勢確立，美國是台灣最大出口市場，對於出口電子股有利，而傳產原物料在QE退場之下報價易跌難漲，這也是為何Fed強調通膨不會太久的原因之一。

股價會說話，大盤這波從16162點已反彈800~900點，但許多航運、鋼鐵及原物料股幾乎沒有怎麼上漲，處於破底邊緣的傳產股比比皆是，反觀電子股王矽力-KY(6415-TW)已經創下收盤新高，第二、三高價的信驊(5274-TW)與力旺(3529-TW)也漲回前高附近，隨時會再創新高價。

萬寶投顧王榮旭強調，不少中小型熱門電子股也都領先大盤創下波段高點。我最近3個月以來分析傳產以及電子會分道揚鑣，果真股價一弱一強，選對跟選錯股票一來一回就差很多。第三季財報在11月14前會公布完畢，但第三季財報是過去式，股價反映的是未來。例如，盛群(6202-TW)第三季EPS大賺3.17元寫下新紀錄，但第四季業績恐下滑，財報公布後股價殺到跌停。

資金找有前景的股票，最近最強悍的是元宇宙概念股宏達電(2498-TW)9月EPS虧損0.32元，但是股價卻大漲，在各大科技廠臉書、微軟相繼投入元宇宙的情況之下，想像空間大，拉抬股價的力道就很強。

元宇宙概念股在宏達電大漲帶動下，也成為股市大黑馬。例如長期供應臉書Oculus音效晶片及網路攝影機控制器的驊訊(6237-TW)與鈺創(5351-TW)皆出現大漲；威鋒電子(6756-TW)也供應宏達電USB傳輸晶片，股價也跟上這波元宇宙的行情。

萬寶投顧王榮旭認為，今年底的作夢行情似乎已經提前開跑，相對於元宇宙只停留在想像空間，電動車產業正進入高速成長。特斯拉股價已經從上1000美元，是全球市值最高的汽車品牌，而現在不止傳統燃油車廠全面跟進開發量產自家電動車，連電子組裝大廠鴻海(2317-TW)也都投入電動車市場，電動車產業可說是百花齊放。

電動車供應鏈是未來最沒有雜音的產業之一，車電股強者恆強。前期專欄分析軋空股漢磊(3707-TW)是功率半導體晶圓代工大廠，營收已連續4個月創下新高，漢磊更大的想像空間在第三代半導體化合物，碳化矽已經被特斯拉用為供電晶片，延長電動車續航力；漢磊旗下碳化矽磊晶廠嘉晶(3016-TW)營收也連續兩個月創下新高，產品供不應求估計還會再調漲售價，未來跟上漢磊補漲的機會大。

而各大車廠忙著量產電動車，導致電電池材料缺貨，國內正極材料大廠康普(4739-TW)與美琪瑪(4721-TW)身價水漲船高，年底新產能大量開出的康普是最大贏家，也是投信押寶的對象，股價今天也創下新高。

另一檔特斯拉概念股健和興(3003-TW)也有法人默默布局，健和興主攻充電站產品，是特斯拉充電槍、線束供應商，現在全球都加速設置充電站，促使健和興訂單需求強勁，第三季獲利創下新高，第四季業績可望更上一層樓；

而即將通過的美國基建法案件，健和興更是拜登要廣設50萬座充電站的新基健最大受惠股，後勢看好。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

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