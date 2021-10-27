綠能、車電、元宇宙等族群 擁抱錢潮大未來

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，臉書執行長祖克柏登高一呼後，元宇宙(Megaverse)行情簡直跟燙金一樣，宏達電(2498-TW)股價一週左右漲了約七成，創下三年多來新高58.3元，家族企業威盛(2388-TW)週二(10/26)拉至漲停作收。

相關概念股包括感測元件廠光磊(2340-TW)、感測晶片廠鈺創(5351-TW)、義隆(2458-TW)、光學廠揚明光(3504-TW)、音訊晶片廠驊訊(6237-TW)近期股價也都火熱，元宇宙吸金魅力無窮，且隨著臉書改名以及國際科技大廠陸續推動元宇宙誕生，未來VR/AR相關個股都有一片天。

和元宇宙同樣發燒的還有特斯拉創辦人馬斯克推動的星鏈計畫(Starlink)，打造1.2萬顆低軌衛星串聯通訊網路，未來不論是5G或6G都可以透過低軌衛星提升覆蓋率，除了美、中、韓、英等國全力發展，台灣也將太空事業列為六大核心戰略產業。

2020年全球衛星產業產值2,710億美元，其中地面設備的產值就佔了50％，相當驚人，相關概念股包括台揚(2314-TW)、建漢(3062-TW)、啟碁(6285-TW)、瀚荃(8103-TW)、昇達科(3491-TW)以及PCB族群昇貿(3305-TW)、台光電(2383-TW)、敬鵬(2355-TW)、華通(2313-TW)、金居(8358-TW)，未來營運都有機會跟著衛星衝上雲霄。10/7為大家推薦金居，股價漲幅已達13％，金居營收已經連續6個月創下新高，上半年EPS達2.46元，明年伺服器新平台推出後將再添動能。

而上星期特斯拉公布第三季財報，不論新車交付輛、營收或毛利率都改寫新高，股價一舉衝破910美元創新天價，特斯拉也宣布標準車型都將採用磷酸鐵鋰電池，正極材料廠康普(4739-TW)、美琪瑪(4721-TW)、添加劑廠聚和(6509-TW)週二股價續創新高。

萬寶投顧陳子榕指出，10/8為大家推薦美琪瑪後，股價已大漲27.5元，創波段新高、漲幅25％；10/15再推薦康普，股價也大漲23.5元，漲幅逾20％，這都是我精挑細選好股票再逢低卡位的獲利證明，所以只要投資人跟著我的腳步，自然都能輕鬆投資。而本週下半場正逢美國超級財報周，包括蘋果、微軟、臉書、亞馬遜等都將公布財報，相關電子族群都可望有表現機會，大家好好把握。

此外，台積電(2330-TW)雖然股價短線再回落600元關卡以下，但法人籌碼仍偏多操作，台積電持續擴大先進製程及海外布局，預料明年的資本支出可能擴大，上看330～350億美元。相關的資本支出概念股包括家登(3680-TW)、萬潤(6187-TW)、漢唐(2404-TW)、帆宣(6196-TW)、弘塑(3131-TW)、辛耘(3583-TW)、創意(3443-TW)、雍智科技(6683-TW)、精策(6510-TW)都可望再受惠。

萬寶投顧陳子榕指出，另外，大立光(3008TW)宣布要買回1,342張庫藏股，買回區間上看3,300元，買回股份總金額上限1,312億元，雖然大立光股價面臨多重均線挑戰，但在銀彈攻勢下，有望反轉走強並帶動大盤上衝。總之，今年第四季電子、綠電題材特別多，而且中長線展望明朗，希望大家做好資金控管並跟著我佈局黑馬股，一起享受獲利的成果。

先進光(3362-TW)積極佈局車用鏡頭及人臉/虹膜辨識等新產品，今年上半年稅後盈餘為296萬元，優於去年同期虧損，每股盈餘為0.02元，第四季訂單樂觀，陸續調漲產品價格反應成本上揚，技術面上，股價剛拉出長紅，站回季線，技術面偏多。

昇達科(3491-TW)為VSAT微波元件廠，受惠衛星通訊客戶認證進度、出貨符合預期，加上4G/5G建設增溫，昇達科上半年EPS 2.04元，超越去年全年水準，累計前三季營收12.51億元，年增14.57％，由於昇達科未受中國大陸限電影響，預估業績將逐季增溫，隨著明年低軌衛星通訊發展趨向熱絡，營運動能更加強勁。

聯合再生(3576-TW)因政府為衝刺年底前8.75GW太陽能裝置目標，宣布10～12月完工業者併網電價每度增加0.2245元，聯合再生電池產能達2.7GW、模組產能600MW，有望成為最大贏家；聯合再生年底前有30MW太陽能案場掛表，還有各地公有房舍100MW明年陸續併網，預估每年帶來7.2億元售電收入；聯合再生今年拿下台電最大儲能標案，並投資1.2億元建置4.6MWh儲能設備，預定明年第二季完工；近期美國太陽能轉單湧入，訂單上看至明年首季，預估第四季營收將大躍進。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險