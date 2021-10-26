撰文/楊惠宇

萬寶投顧楊惠宇表示，全球股市歷經黯淡的9月後，在10月中旬開始轉強，美股下有財報利多、上有通膨怪獸，即便如此仍將挑戰新高位置，聯準會(Fed)褐皮書提到物價壓力，美國官員希望提前升息，連國內中經院也警示台灣將對通膨有感，美公債殖利率再創高，通膨怪獸大口吃掉現金價值，資金持續尋找出口，未升息前錢就是多，台幣重回27.9，外資賣股加領股息手上資金一兆，若能順利回流當然是一大加分，內資領先回流股市，資金不足下無法百花齊放，「特殊題材」將成為鎖定標的！

那麼這個特殊題材是什麼呢？觀察指數從9月6日高點17633到16894共跌739點，融資從2669億減至2485億、融券從524115張增至581200張，融資減少7.3%、融券則增加13.2%，做多的人紛紛退場了，取而代之的是想要籍股票下跌而獲利的念頭，而那些在之前曾大漲，或營收獲利表現不佳，但股價仍在高點的個股最容易成為標的，因為即然盤不好了，照正常邏輯這些個股當然要下跌，於是抱著滿心期待進場放空，此即為「養空」。

隨後股價持續震盪，所謂「盤久必跌」，這是市場的普遍心理，當一檔股票漲到一定階段開始出現停滯，多數的人會想漲太多了漲不動就要跌，此時心態更加偏空，若再配合下跌則這些空方會認為自己做對了，於是再勇於「加空」，慢慢的聲勢浩大起來，也吸引其它的投資人進來一起共襄盛舉，於是融券比例持續攀升，此為「誘空」。

但散戶沒有意識到的是，許多大漲的背後，都是有默默的一隻手在操作，此時基本面己和走勢脫勾，小蝦米怎麼鬥的過大鯨魚？不管你覺的多不合理或多沒天良，你會發現這些你感覺超漲的股票，怎麼整理完或小跌後不但沒有繼續回檔反而還轉向上，持續上漲的股價給空單帶來停損壓力，這過程也會有不死心的散戶繼續加空攤平，直至最後棄械投降，而回補的力道又助漲了漲勢，此為「軋空」。

萬寶投顧楊惠宇強調，整個養空、誘空、軋空三步驟，創造出無數不可思議的飆股，此現象重覆於股市上演，玉晶光(3406-TW)在2019年6月股價來到400元，但第一季EPS只有0.05元，市場都認為超漲，很多人也看不順眼放空，當時券資比來到40%，隨後股價整整漲了一年最高來到838元、世芯(3661-TW)在2020年初股價由百元不到急漲一倍至200元，市場也是一路看衰，券資比高達47.9%，股價見回不回直攻至千元，都是活生生的例子。

而這樣的狀況，也在現今盤勢上演，多頭盛世沒有人想放空，而前波下跌的震盪則形成了這樣的條件，宏達電(2498-TW)搭上元宇宙，雖然不敢說會衝上外太空，但股價六天時間飆漲了50%，只是題材又還沒獲利憑什麼上漲，不服氣的投資人紛紛進場放空，券資比由8.61%急速升至35%，另一個同樣的例子為揚明光(3504-TW)，近五年營運皆處於虧損中，打入蘋果AR/MR頭盔光學元件供應，產品都還沒出來影都沒有，8月率先漲一波，當時券資比就己到25%，歷經近二個月的上衝下洗股價無法創高，本月14日郭明錤表示蘋果將延後推出產品，股價打至跌停後吸引空軍追擊，融券一路上升至34%，隨後再創波段高點，這樣的例子近期頻頻出現，舉凡智原(3035-TW)、中華化(1727-TW)、漢磊(3707-TW)乃至德微(3675-TW)皆是。

平時要上演軋空行情並不容易，大多都落在6~8月股東會確認前的「融券強制回補」，但此次因第三季行情不好，大戶想在第四季板回一城，卻苦於量能不足下，高空單比的個股若軋空能順利帶來買盤，自然成為最好標的，當然上述所提的個股己經都很熱門，也有一段漲幅，但依造這個邏輯，可以尋找相同條件但尚未完全發酵的個股來留意。

萬寶投顧楊惠宇指出，中探針(6217-TW)除了本業半導體發展良好外，也切入電動自行車龍頭Gogoro供應鏈，隨Gogoro打入印度、中國電池交換系統，也有利其發展，隨股價接近9月高點下融券一路攀升，如今券資比己來到40%之上，另外一檔九齊(6494-TW)MCU供貨仍持續吃緊，帶動今年獲利年成長200%以上，股價自8月見高後進入橫向整理，營收維持高檔但因股價未漲也吸引空單興趣，券資比45%，此外電池材料的聚和(6509-TW)及美琪瑪(4721-TW)也符合此條件。

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