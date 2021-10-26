蔡明彰觀點：台股中期反彈呼之欲出 低位階好股空間大

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，美股已公佈第三季財報，有84％公司業績超出預期，以工業、能源、銀行最出色，導致道瓊指數、標普500指數寫下歷史新高。本週聚焦亞馬遜、臉書、谷歌、微軟、蘋果5大科技龍頭財報，觀察重點是否仍受益於疫情的需求增加，但全球供應鏈問題是否威脅未來成長。

同時台股本週也有不少重量級電子法說，聯電(2303-TW)、聯發科(2454-TW)、旺宏(2337-TW)、國巨(2327-TW)、友達(2409-TW)等，只要美股及台股科技股財報符合預期，台股將確定16,162點，將從短期底部成為中期底部，大盤將順利站上季線反壓，進一步發動中期反彈，明年1月底農曆年前挑戰18,000點不是不可能，因為台股整體的資金動能及企業獲利能力、股利發放都勝過美股，既然美股的道瓊與標普可以再創天價，台股就也有機會。

台股與美股最大不同在於台股散戶比重高，自7月歷史高點18,034點以來，外資賣超1,500億元，但代表散戶籌碼的融資餘額大減500億元，等於散戶這段時間賣超近1,300億元，看壞台股的情緒非常濃厚。

萬寶投顧蔡明彰強調，行情總在悲觀中誕生，融資餘額自最高3,000億元迄今低於2,500億元，波段減幅高達17％，遠大於大盤跌幅的10％，融資減幅足夠，基本上台股已有中期反彈的實力，可是散戶比重太高，需要時間才會水到渠成。

企業財報是其中一個因素，11月14日前全數公告第三季財報，聯準會11月2日舉行FOMC，有極高機率降低宣佈縮減QE，因此台股的散戶情緒最慢在11月中旬扭轉過來，屆時會出現大盤成交量明顯放大及融資餘額開始增加。另外，外資也會認錯回補，聯準會宣佈縮減QE，可望利空出盡，一旦外資回頭買超台股，中期反彈呼之欲出。

雖然台股尚未攻上季線而確認中期反彈，但近來盤中已來到17,000點，自低點16,162點，已反彈900點，對許多空手投資人心裡極大衝擊，原來錯過這麼大的行情，若未來大盤站上季線，後面或許還有另一個900點的漲勢，空手投資人必然大舉進場。

萬寶投顧蔡明彰強調，這時不太會再去追高高檔個股，免得被主力大戶割韭菜，應該會鎖定低檔的好股票。講的具體些，波段股價大跌、本益比很低，明年股息殖利率很高，更重要是本波融資減肥足夠，這樣低檔績優股恐怕連法上手上都不太多，畢竟外資投信也是人，在績效壓力之下，不得不減碼跌跌不休的好股票。

貨櫃三雄長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW)就是代表性超跌好股票，預估貨櫃三雄第三季EPS持續成長，長榮將從第二季7.98元成長到第三季11～12元，季增逾4成，估前三季EPS 26元，全年上看37元以上，但市場擔心明年貨櫃輪運價大跌，難逃週期股景氣反轉，長榮自高點來重挫63％，以外資為首的法人大賣不用說，長榮的融資餘額自最高的37萬張，迄今24萬張，大減13萬張，陽明也減少4萬張，萬海減2萬張，就貨櫃三雄獲利能力而言，如此融資減幅已表示散戶死了心，籌碼面露出曙光。

有些高檔成本的籌碼恐怕到明年除息前都不見得想賣貨櫃三雄，因為花旗銀行指出，短期到中期的貨櫃輪壅堵供不應求都不會緩解，在未來六個月北半球冬天到來，商品需求不會減少，供應鏈下游的問題需解決才能紓緩堵塞。

六個月後，貨櫃三雄將決定明年配息，估股利10～15元，以目前價位計算，長榮、陽明殖利率至少10％起跳。

南加州港口在海上等待卸貨的貨櫃輪，在9月19日創73艘最高數量，後來開始下降。中國9月中、下旬限電及十一長假二大因素，使美國線運價迄今連跌四週，這是貨櫃輪股價下跌的主要背景，但上週南加州無法卸貨的貨櫃輪又創79艘新高，10日22日公佈貨櫃輪SCFI綜合指數下跌0.1％，跌幅收斂，但堵塞的美西線反彈。再看貨櫃輪WCI於10月21日發布當週指數，持續下跌0.4％，但較上週跌五2.3％明顯收斂，部分航線運價開始回升，隨著黑色星期五及聖誕節的到來，亞洲出口需求增長下，貨櫃輪運價本週可望反彈。

萬寶投顧蔡明彰強調，股價通常提早反應，上週馬士基、中遠海控等全球貨櫃輪指標，週線已收紅。台股貨櫃三雄直到本週一才反彈，中國到美國海運運價下跌是限電造成出口不順，不是全球需求大幅下滑，預期中國供電恢復正常後，運價將止跌反彈。

9月底受限電影響的江蘇省廠商都在本月初恢復生產了，全球最大聖誕產品生產基地是浙江義烏，近來因大幅下調運價，趁機啟動發貨潮，先前因昂貴運費及艙位難求，而如今義烏各家廠商倉庫處於爆滿，將積極發貨。

讓美國民眾及家庭感恩節、聖誕節買不到商品或商品大漲價，都使民怨上升而不利拜登總統聲望，拜登支持率今年前三季跌幅打破二戰以來歷任總統紀錄。拜登馬上要參加氣候高峰會，不能空手出席，要盡快通過1.2兆美元基礎建設，推動清潔能源、電動車，也要通過降低規模的社會安全法案。

據悉，本週國會將達成協議，特斯拉部分車型將使用磷酸鐵鋰電池，取代之前的三元鋰電池，激勵週一台股相關電動車族群康普(4739-TW)、美琪瑪(4721-TW)、聚和(6509-TW)、長園科(8038-TW)、立凱-KY(5227-TW)漲停，接下來本週美國國會通過基建法案，相關鋼鐵股中鴻(2014-TW)、燁輝(2023-TW)、盛餘(2029-TW)、大成鋼(2027-TW)、大國鋼(8415-TW)將有表現。

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