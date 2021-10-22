投資總鋪師：10月強勢股全面回檔 季線魔咒該如何化解？

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭指出，美國企業財報亮眼，減緩通膨的疑慮，美股四大指數全站回季線，道瓊再創新高。美股強勢讓台股這波守住萬六年線，並由電子大漲帶動指數反彈800多點，可惜成交量不足，萬七過關之後，還是站不穩拉回。目前台股季線及半年線大約在17000~17100點形成上檔反壓，攻擊量未出之前，短線不排除拉回月線16800點附近整理。

這波反彈強勢電子大多出現拉回，接下來會換成航運、鋼鐵接棒漲嗎？我認為傳產、航運及鋼鐵在這波大盤反彈800多點的行情中，幾乎沒有什麼反彈，是跌時有份漲時沒份的弱勢格局。而上檔層層套牢壓力，就算短線跌深反彈，時間也很有限，籌碼需要更長時間的沉澱。

反觀中小電子股充其量是漲多拉回，無量之下影響的是大型電子股，只要大盤不破底，2500~3000億的成交量，已經夠讓中小電子股活蹦亂跳，選股上電子優於傳產、中小電子又優於大型電子。

年底主流會是誰？股價會說話。二極體德微(3675-TW)領先創下新高，同族群的朋程(8255-TW)、強茂(2481-TW)及台半(5425-TW)也全面大漲。由於二極體布局車用多年，開始進入收割期，德微營收已連續7個月創下新高。

另外，前期專欄分析推薦的朋程，布局第三代半導體材料碳化矽、MOSFET已經通過歐洲車廠認證，股價表現非常強勢；而台半在聯電投40V與60V的MOSFET已經開始大量生產，2022年無論毛利及營收獲利都會大幅成長，也成為法人積極布局的對象。

萬寶投顧王榮旭表示，二極體族群在鴻海電動車亮相之後資金全面流入，法人卡位年底車用行情已成為共識，因為電動車是最沒有產業雜音的產業，尤其車用晶片逐漸開出，使原本業績就很好的車電股，年底到明年業績持續走強，股價進可攻退可守。

萬寶投顧王榮旭認為，車電股中最有爆發力的莫過於第三代半導體及電子材料。特斯拉Model 3導入意法半導體的碳化矽MOSFET，成功將變流器體積縮小，並且承受更高功率；體積減少、功率增加，就能設計出更流線型的外觀、性能更好的超跑。這讓鴻海跨入電動車領域後，馬上就收購旺宏6吋廠，未來利用這座晶圓廠轉去做碳化矽。

漢磊(3707-TW)是第三代半導體晶圓代工領先廠，受惠MOSFET、二極體及車用電子需求，業績進入起飛期，營收已經連續4個月創下新高，這波也領先大盤創下新高價，券資比接近六成籌碼由投信接走，形成法人軋散戶的情況。

漢磊持股六成的嘉晶(3016-TW)是國內唯一具備碳化矽與氮化鎵磊晶技術的廠商，隨著第三代半導體需求持續增加，嘉晶身價跟著水漲船高，估計今年EPS達2元、明年可望跳增至6~7元，獲利遠勝漢磊，股價卻低於漢磊一大截，實在委屈。

另外，隨著各家車廠投入電動車市場，廣設電池廠卻苦無電池材料，目前電池用硫酸鎳供不應求，因為其特性能耐高溫又能避免過度充電，因此特斯拉不斷提高硫酸鎳比重，因此逐漸成為主流。

國內電池材料大廠康普(4739-TW)硫酸鎳將從月產1800~2200噸，到本月大幅增產五成至3000~3300噸，投信默默吃貨，這波早已領先反攻，後市看好。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險