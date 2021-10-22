綠能蔚為全球風潮 電動車國家隊誰出線?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，正如我之前所說的，台股反彈來到接近季線17,000點的位置會遇到壓力，週四(10/21)指數虎頭蛇尾，終場小漲1.69點，收16,889點，成交量微增至3,077億元。布局更要慎選產業趨勢明朗、技術面型態強勢的族群個股。

10月初的一開始，我就持續看好並為大家推薦PCB及電動車族群，週三景碩(3189-TW)股價再創新高，獲利27％、欣興(3037-TW)獲利30％、10/12推薦的界霖(5285-TW)獲利20％、順德(2351-TW)獲利12％。這都有賴我長期對趨勢籌碼的掌握和進出點的敏銳度，那麼接下來還有哪些好股可以卡位呢？要成為股市常勝軍，絕不能看圖說故事，必須做好中期規劃，才不會抓龜走鱉白忙一場。

鴻海MIH三款電動車亮相後，讓市場最驚艷不是外型，而是電動車的超強續航力。根據各家車廠的資料，目前電動車續航力最高的應該是福特Mustage Mach-E，官方數據610公里，其次是特斯拉Model 3 LR為580公里，而鴻海電動車續航力最遠竟高達750公里，完勝市場上所有電動車。

鴻海除了攜手碩禾(3691-TW)、中碳(1723-TW)、榮炭(6555-TW)開發電池負極材料，也和康普(4739-TW)、美琪瑪(4721-TW)合作材料供應。10/15我也曾和大家分享康普，股價漲幅已達6％，康普是特斯拉供應鏈，旗下四大產品線以動力電池營收佔比48.95％最關鍵，主要提供硫酸鎳、硫酸鈷給日韓電池前驅體和電池芯業者，訂單暢旺稼動率維持高檔。由於電動車電池未來十年需求會暴增15倍，近日歐美政府、日韓客戶及國際礦商已經同時找上康普、美琪瑪，力邀海外設廠，未來營運動能強勁。

此外，蘋果秋季新品第二彈推出兩款搭載新晶片、MiniLED的NB，載板廠欣興、HDI材料供應商台光電(2383-TW)、主板供應商華通(2313-TW)都可望受惠；而蘋果同時也推出第三代TWS藍芽耳機，由於這次仍採用軟板搭配SiP載板設計，使用軟板的片數增加，因此載板供應商景碩、南電(8046-TW)，以及軟板廠台郡(6269-TW)、臻鼎-KY(4958-TW)業績都將進補。

由於現在科技產品不論CPU、GPU、ASIC、FPGA都需要使用ABF載板，發展中的5G、AI、HPC更推升ABF載板的用量和尺寸，預估在2023年前，ABF載板的年複合成長率達16.9％，供不應求情況下，今年第四季和明年上半年，ABF維持漲價態勢，明年英特爾和超微新的CPU平台推出，加上挖礦潮再起拉抬GPU需求，ABF三巨頭南電、景碩、欣興股價都有望再衝一波，未來南電股價有望站上6字頭、景碩有望站上3字頭，中長線仍有看頭。

萬寶投顧陳子榕指出，除了電子族群，也別忘了全球能源危機尚未解除，相關的太陽能族群，包括安集(6477-TW)、聯合再生(3576-TW)、國碩(2406-TW)、元晶(6443-TW)都可以持續留意。

台光電(2383-TW)為銅箔基板廠，第三季營收首度突破百億元，創單季歷史新高；台光電今年在Whitley新平台及白牌400G交換器滲透率明顯提升，獨家提供美系客戶5G手機類載板等級銅箔基板，整體產能利用率高達90％，且受惠HDI終端需求應用大增，產品組合佳，今年EPS挑戰16.2元、明年估賺2個股本；台光電今年產能已增加2成仍供不應求，預計2022總產能再增加約20％。

長科*(6548-TW)為IC導線架廠，國際IDM大廠緊急追加訂單至2023年，估明年需求倍數成長；受惠5G、3C及車用需求增強，最近一年產品平均已漲25％～30％，10月份QFN、QFP導線架將再調漲8％～25％，目前蝕刻、電鍍、沖壓產線全滿，台灣新廠預定明年第三季完工、第四季投產，預估2025年蝕刻年產能將達1.3億條，有望成為全球最大市占導線架廠，市占估達30％；營收將季季走高。

嘉晶(3016-TW)受惠於半導體需求強勁，全球四大矽晶圓供應商的日本信越(Shin-Etsu)、日本勝高(SUMCO)、台灣環球晶、德國世創(Siltronic)，目前產線都已滿載，且處於供不應求的狀態下，這些大廠更相繼揭露，估2022年矽晶圓供給吃緊壓力會比今年下半年更嚴重，到了2023年還會更缺。看好嘉晶下半年營收逐季創高，獲利表現成長動能可期。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險