撰文/楊惠宇

萬寶投顧楊惠宇表示，美股在第三季財報及比特幣加持下強勢，台股目前基本面好，但籌碼及技術面較弱，外資今年賣超5千億，股息就拿了6千億，一兆以上的資金在手，加上連二月資金匯入台灣，聯準會明年下半才升息，9月CPI月增0.4%仍高於預期，外資一改態勢開始買進台股，未來有機會持續流入。

在外資尚未全面回補下，台股雖順利上攻，但靠內資苦撐較單薄，買盤不夠紮實下，靠近季線及月線交叉處開始震盪，台股本益比只有12倍，代表盤面下很多好股票還沒發動，這些有體質的標的正打算在第四季也就是年末的時候好好大顯身手。

隨著科技發展，對於元件、材料等需求更精細，例如晶圓代工就不斷在往更小奈米的製程精進，台積電(2330-TW)做為世界晶圓代工的龍頭，預估3奈米製程將在2022年開始量產、2奈米目前則在建廠階段，而不少國際大廠如英特爾也早早開始對台積電的3奈米製程下訂單，可見高科技發展，對先進製程趨勢非常明確。

萬寶投顧楊惠宇指出，製程前進了，材料也要跟著升級，ABF載板從前普遍應用於PC、遊戲機的CPU ，其為銅箔基板的一種、相對應的另一種材料為BT載板，兩者相比，ABF材質可做線路較細、故適合高腳數高訊息傳輸的IC，應用於CPU、GPU等高端晶片。

約十年以前，智慧型手機橫空出世，曾經讓ABF技術沉寂一段時間，因為早期的智慧型手機用不到ABF載板產出的高端晶片，而PC與NB的需求量也就維持一定水準，直到近年對訊息傳輸速度(5G)的提升，與技術上的突破，高效能運算新應用逐漸浮出檯面，就結論而言，ABF可以跟上半導體先進製程的腳步，達到細線路、細線寬/線距的要求，造成需求在短期大量增加，也讓ABF載板目前仍是供不應求的狀態。

隨終端產品需求越強，大量的資訊彼此傳遞，「傳輸效率」就更加重要，雲端網路資料中心、網路工作站大量建置；伺服器、交換器推升，甚至AI機器人也需要高傳輸能力讓AI迅速反應，這方面也是推升ABF載板的一個要角。

萬寶投顧楊惠宇強調，既然是高端半導體，就不會只有材料，連製程也會改變，ABF層數由4~8層大幅提升至10~16層，且載板面積加大，之前外資估計直到2023年全球ABF載板平均月需求量將從1.85億顆、成長至3.45億顆，年複合成長率達16.9％，整體成長率將達一倍，由此可見產業的強勢。

台廠的ABF三雄欣興(3037-TW)、南電(8046-TW)、景碩(3189-TW)在八月中旬指數出現較大幅的整理時，雖然曾經也受到壓力拉回，但在9月營收表現良好下，股價又開始往上彈升，其中景碩一馬當先創高，外資紛紛上調股價南電喊到666元，而欣興的500元對比現今約150元的價位更是有高達2倍的空間。

南電(8046-TW)主要客戶為超微、輝達等國際級大廠，108年的EPS為0.48元、109年飆升至5.67元，漲幅超過十倍，除營收增加外，毛利率一年內由15%躍升至26%也是一大功臣，主要在於高毛利率ABF載板占比重50%關係，上半年已經達標6.05元，今年將呈倍數以上成長，明年獲利在產品組合持續往高階下還會再成長，股價重回均線有再挑戰高點企圖。

欣興(3037-TW)則主要供貨英特爾，同時也是三雄中資本支出最大，ABF產能最多者，但因為在產品比重中HDI及PCB比重相同下，毛利率19%較低，產能大為其優勢，高毛利產品滲透率則還有提升空間，不過桃園楊梅新廠己將導入高階產品，明年預估產能滿載下，此部份可望獲得改善，所以外資在三雄中給予最大空間。

景碩(3189-TW)為三雄中表現最強者，股價率先創高，主要原因是成長性最強，去年切入ABF載板量產下，得到賽靈思訂單，順利由虧轉盈，去年獲利1.21元和欣興3.74元有段差距，不過今年上半年兩者獲利己相同，今年獲利會比欣興高，但股價己率先提前反應。

萬寶投顧楊惠宇建議，ABF在16前年因北橋晶片導入及GPU滲透率不斷提升而輝煌一時，但在大量資本支出後產能過盛而跌落谷底，如今在各家大廠伺服器新平台帶動，以及5G產生物聯網應用下需求再現，預計此波滿足點將落於後年，在此前三雄都將有好光景，惟目前本益比並不低，可拉長時間等待好點再切入為較佳方式。

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