翁章梁視察馬稠後產業園區開發進度&第三次招標

【撰文／陳澤樂】

馬稠後後期產業園區土地第3次公告標售，累計後期園區已售出41％、42.9公頃土地，因交通便利已獲知名企業:帝寶/凱勝綠能/勤誠/廣興健(大瓏高階醫材)/大成長城/食研食品/麗光科技……等40多家進駐，縣長翁章梁視察園區開發進度時表示，已標得土地廠商的土地取得及建廠需求，縣府會以最大誠意配合各項行政作業，鄉親最大的期待，就是「馬稠後園區如期如質完工」。嘉義縣政府自力開發的馬稠後後期產業園區，土地面積343.8公頃，由縣府與台糖公司合作開發，縣府分回可售產業用地約111公頃，園區規劃以「智慧健康照護科技園區」及「智慧機械園區」為發展主軸。

第三次標售總面積約37.45公頃，分別規劃41筆大中小坵塊，9月7日公告次日起至10月22日受理。縣府經濟發展處指出，馬稠後產業園區後期預計2025年中完成開發及廠商進駐投產，可提供300家廠商進駐，創造2萬個就業機會。

翁章梁縣長由經濟發展處長江振瑋陪同視察園區公共設施工程進度，並聽取開發簡報。翁章梁指出，後期園區在土地陸續完成標售後，大地工程正加緊趕工中，雖然近期原物料有大幅波動，少部分工程有些許延遲，但整體進度仍符合預期規劃，縣府將督促開發商加快腳步，縣府也會以最快速度配合廠商設廠需求。