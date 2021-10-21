快訊

評／大學宿舍問題尚待解決 教育部仍須檢討

傳花旗要求潛在買家「不得雇用旗下員工」 金管會回應了

翁章梁視察馬稠後產業園區開發進度&第三次招標

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳澤樂】

馬稠後後期產業園區土地第3次公告標售，累計後期園區已售出41％、42.9公頃土地，因交通便利已獲知名企業:帝寶/凱勝綠能/勤誠/廣興健(大瓏高階醫材)/大成長城/食研食品/麗光科技……等40多家進駐，縣長翁章梁視察園區開發進度時表示，已標得土地廠商的土地取得及建廠需求，縣府會以最大誠意配合各項行政作業，鄉親最大的期待，就是「馬稠後園區如期如質完工」。嘉義縣政府自力開發的馬稠後後期產業園區，土地面積343.8公頃，由縣府與台糖公司合作開發，縣府分回可售產業用地約111公頃，園區規劃以「智慧健康照護科技園區」及「智慧機械園區」為發展主軸。

第三次標售總面積約37.45公頃，分別規劃41筆大中小坵塊，9月7日公告次日起至10月22日受理。縣府經濟發展處指出，馬稠後產業園區後期預計2025年中完成開發及廠商進駐投產，可提供300家廠商進駐，創造2萬個就業機會。

翁章梁縣長由經濟發展處長江振瑋陪同視察園區公共設施工程進度，並聽取開發簡報。翁章梁指出，後期園區在土地陸續完成標售後，大地工程正加緊趕工中，雖然近期原物料有大幅波動，少部分工程有些許延遲，但整體進度仍符合預期規劃，縣府將督促開發商加快腳步，縣府也會以最快速度配合廠商設廠需求。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1460期】

延伸閱讀

觀光漁船筏開放船上用餐了！嘉縣即日起放寬管制

翁章梁縣市長民調躍升第3名 轉型農工大縣受肯定

嘉縣6棟公寓大樓無管委會 翁章梁贊同修法強制納管

嘉義縣第二所職探中心啟用 翁章梁揭幕化身操偶師

相關新聞

藥華藥劍指全球最大PV市場

藥華藥專注於用單一點位Pegylation技術進行長效 型蛋白質藥物開發、以及干擾素多項藥物之多適應 症開發，旗下「罕見血液疾病」P1101新藥Besremi 繼2019年獲得歐盟藥證後，放眼全球歐盟、台灣、 瑞士及以色列已取得藥證上市銷售資格，8/13取得 韓國藥證

翁章梁視察馬稠後產業園區開發進度&第三次招標

馬稠後後期產業園區土地第3次公告標售，累計後期園區已售出41％、42.9公頃土地，因交通便利已獲知名企業:帝寶/凱勝綠能/勤誠/廣興健(大瓏高階醫材)/大成長城/食研食品/麗光科技……等40多家進駐

指數反攻下的績優股

指數此次整理，接近前低八月二十日的16341，十月五日跌破後拉回，買盤進場護指數，年線16134具支撐力道，並嘗試進行反彈，以今年的經濟成長率來看，日本2.3%、越南3%，台灣5.9%堪稱全球模範生

大盤反攻 Q4選股指南？

第三季財報即將公布，電子、航運、鋼鐵Q3財報皆不錯，部分資金已見回流卡位，隨著美國四大指收復季線，同時也帶動大盤反攻，但反彈量能並未跟上，對於指數要能挑戰季線、半年線17100難度大

碳中和成趨勢 新能源產業得利？

鴻海(2317)科技日，三巨頭駕著新款電動車亮相，可惜股價不給力，包括鴻海、裕隆(2201)、鴻準(2354)、廣宇(2328)、美琪瑪(4721)、乙盛-KY(5243)、康普(4739)全都收黑，不過並不是MIH前景不看好

車用電子潛力股 選誰？

美國四大指數成功收復季線，尤其道瓊指數表現最強，反觀加權指數自7月見高點後進入整理，分別在8/20、10/5打出雙腳，但反彈量縮估計仍維持區間震盪格局

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。