【撰文／楊惠宇】

指數此次整理，接近前低八月二十日的16341，十月五日跌破後拉回，買盤進場護指數，年線16134具支撐力道，並嘗試進行反彈，以今年的經濟成長率來看，日本2.3%、越南3%，台灣5.9%堪稱全球模範生，但股市表現和基本面背道而行，獲利前段班、股價放牛班，許多跌深被低估的個股等待重返光明。

美國9月工業生產月減1.3%，比市場估的上漲0.2%少，主要是原物料上漲以及勞動力下降，目前美國職缺1100萬個，但求職人數只有800萬名，換句話說是勞方市場，只要勞資雙方能達成共識，就業率不會是太大問題，有問題的是通膨，萬物皆漲之下固定型投資收益將被通膨怪獸侵蝕，在聯準會未升息前，資金還是要往較高報酬機會求發展。

台股上市櫃總營收連7個月站穩3兆關卡，無論是Q3或前9月營收都創同期新高，台股三冠王第四季可能因中國限電略受影響，但仍是處於高水平，在這種情況下，有基本面、有話題性、有未來前景的產業仍然會慢慢回歸主流，於是指數開始打底回升，所謂「別人恐懼時貪婪」，外資近期己有資金回流台股跡象，當市場給予撿便宜的機會時，就千萬不要錯過隱藏的商機。

航運股等待籌碼洗淨

此次修正航運股無疑是受挫最深、也最被低估的族群，以觀察指標長榮(2603)為例，九月營收雖月減1.74%，但年增率為153.84%來到歷史次高，在旺季己過加上中國限電影響下，仍繳出不俗成績單，航運三雄大跌近60%後殺掉一堆融資散戶，反而開始有吸引外資回補跡象，目前本益比不到3倍，就算明年獲利稍微減些，但也未免太低估。