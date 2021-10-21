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碳中和成趨勢 新能源產業得利？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

鴻海(2317)科技日，三巨頭駕著新款電動車亮相，可惜股價不給力，包括鴻海、裕隆(2201)、鴻準(2354)、廣宇(2328)、美琪瑪(4721)、乙盛-KY(5243)、康普(4739)全都收黑，不過並不是MIH前景不看好，而是個股近期已漲多或創波段新高，股價趁利多修正。

像是10/8推薦的美琪瑪，股價從114.5元漲到127元，已漲逾10%，股價型態依然維持強勢；10/15才推薦的康普股價也漲逾7%，康普九月營收創單月新高，目前稼動率維持高檔，今年底前鎳、鈷系材料還將分別擴產40%、300%，在全球力推電動車政策及金屬價格續漲下，中長線營運動能強勁。

歐盟已宣布2035年開始禁止銷售搭載內燃機的新車，美國也規畫2030年電動車銷量必須佔新車銷量的4成，尤其最近全球能源危機升高，乾淨能源的需求呼聲越來越大。

繼中國大陸限電之後，現在印度也傳出電力岌岌可危，北方邦每天停電已達14小時，印度電廠平均煤炭庫存已從12天陡降至4天，日本電價也已創九個月來新高，歐洲天然氣價格更自今年以來漲了600%，相關替代能源包括太陽能、風力發電、儲能系統近期都極為搶手。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1460期】

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